Yanlış teşhis hayatınızı zorlaştırabilir! İşte uyuşmaların asıl nedeni

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda el, kol veya ayakta uyuşma şikayetleri de arttı. Hal böyle olunca insanların çoğu, kendi tanılarını internetten kendi kendisine koymaya ve orada yazan tedavileri uygulamaya başladı. Ancak uzmanlar elde, kolda veya boyunda görülen her ağrının bel veya boyun fıtığına işaret etmediğini belirterek bilgi verdi.





"RADYOLOJİK GÖRÜNTÜYÜ KUVVET KAYBIYLA DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Prof. Dr. Şen, uyuşma çeşitlerinden bahsederek, "El ve ayakta olan uyuşma veya ağrı, her zaman boyun, bel fıtığının habercisi değil. Bunların bulgusu değil. Boyun fıtığına bağlı uyuşmalar genelde kürek kemiğinin oradan batar tarzda bir ağrı olur ve o ağrı elinize, parmağınıza kadar boylu boyunca gelir. Böyle bir ağrı varsa bu boyun fıtığına bağlı bir uyuşma olabilir. Bunda da öncelikle radyolojik görüntüde fıtığı görüp, muayenede kuvvet kaybı, his kaybı var mı ona bakmanız gerekiyor. Bel fıtığında ise kalçanın içerisinde sanki bıçak batmış gibi dayanılmaz bir ağrı ve bu ağrı topuğa kadar inen bir ağrı şeklindedir. Bunun da yine fıtık olduğunu söylememiz için radyolojik görüntüde fıtığı görmek, muayenede kuvvet kaybını belirlemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.