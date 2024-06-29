"Yapmadan duramıyorum" dediğiniz her şey zarar! Hayatınızı yerle bir eden bu alışkanlıktan uzak durun...

Psikolog İrem Durna, sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar, internet, sosyal medya, yeme ve alışveriş gibi en sık rastlanılan bağımlılıkların yaşam kalitesini düşürdüğünü belirterek, psikolojik müdahale ile bu zorlukların üstesinden gelmenin mümkün olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:05 PAYLAŞ ABONE OL

Bağımlılık, bireylerin belirli bir maddeye veya davranışa karşı kontrolünü kaybetmesi durumu olarak nitelendiriliyor. Bu gibi durumlarda bağımlıların hayat kalitesi düşerken, sosyal yaşama da entegre olmaları zorlaşıyor. En sık rastlanan bağımlılıklardan olan sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar, internet, sosyal medya, yeme ve alışveriş bağımlılıklardan kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden psikologlarından İrem Durna, yaşam kalitesine düşüren alışkanlıklardan kurtulmanın püf noktaları hakkında bilgi verdi.



Tedavi edilmeyen bağımlılıkların insan hayatındaki olumsuz etkilerine değinen Psikolog İrem Durna, "Bu gibi durumlarda kişi bağlı olduğu madde veya davranışı bırakmakta zorlanabilir, bırakmak, durdurmak istese de kendine hakim olmakta güçlük çekebilir ve sürekli olarak bu ihtiyacı karşılamak için eyleme geçebilir. Bağımlılıklar, genellikle psikolojik ve fiziksel etkilerle birlikte gelir. Bireyin sosyal, iş ve kişisel hayatını olumsuz etkileyebilir. Bağımlılıkların psikolojik boyutları travmatik deneyimler, duygusal bozukluklar, özsaygı eksikliği, stres gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir. Bu faktörler tedavi sürecinde dikkate alınması gereken unsurlardandır" dedi.