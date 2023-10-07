Yaşınız kaç olursa olsun şahin gibi gözlerin sırrı! Günde bir buçuk fincan yetiyor...

Araştırmanın yazarı Doktor Jung Eun Kim; çalışmalarının, üzüm tüketiminin insanlarda göz sağlığını olumlu yönde etkilediğini gösteren ilk çalışma olduğunu belirtti. Bu durum özellikle yaşlanan nüfus göz önüne alındığında çok heyecan verici olarak nitelendirildi. Çalışmalar, günde yalnızca bir buçuk fincan gibi normal miktarlarda tüketilmesinin yararlı bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi.

"GÖZE ZARAR VEREN BİLEŞİKLERİ DÜZENLİYOR"

Göz hastalığı ve görme sorunları ileri yaştakilerde en yaygın sorunlardan biri ve araştırmacılara göre bu hastalıkların en önemli etkenlerinden biri, protein veya yağın kan dolaşımındaki şekerle birleştiğinde oluşabilen zararlı bileşikler olan AGE'lerdir. Bu bileşikler, retinanın vasküler bileşenlerine zarar vererek hastalıklara katkıda bulunabilir ve bu da hücresel işlevi bozar.