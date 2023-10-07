Yaşınız kaç olursa olsun şahin gibi gözlerin sırrı! Günde bir buçuk fincan yetiyor...

Sağlıklı bir yaşam sürmenin en iyi yolu olan beslenme, tek tek tüm organlar için önemli bir kaynaktır. Bu nedenle doğru gıdaları yediğinizi tespit etmek önem taşıyor. Son zamanlarda yapılan yeni bir çalışma ise özellikle gözleri koruyan bir besinin önemine yeniden vurgu yapıldı.
"BİR FİNCAN ÜZÜMLE GÖZLERDE İYİLEŞME GÖZLENDİ"
Yeni bir araştırmaya göre her gün belirli bir meyve yemek görüşünüzü artırmaya yardımcı olabilir. Çalışma, dört aylık bir süre boyunca günde bir buçuk fincan üzüm yiyen yaşlı insanların göz sağlıklarının gerçekten iyileştiğini gösterdi.
Türünün ilk örneği olan çalışmanın bulguları bu hafta başında Food & Function bilimsel dergisinde yayınlandı ve üzüm tüketiminin, meyve ve sebzelerde bulunan makula pigmenti birikimi üzerindeki etkisi incelendi. Görmeye fayda sağladığı biliniyor.
"GÜNDE BİR BUÇUK FİNCAN YETİYOR"
Araştırmanın yazarı Doktor Jung Eun Kim; çalışmalarının, üzüm tüketiminin insanlarda göz sağlığını olumlu yönde etkilediğini gösteren ilk çalışma olduğunu belirtti. Bu durum özellikle yaşlanan nüfus göz önüne alındığında çok heyecan verici olarak nitelendirildi. Çalışmalar, günde yalnızca bir buçuk fincan gibi normal miktarlarda tüketilmesinin yararlı bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi.
"GÖZE ZARAR VEREN BİLEŞİKLERİ DÜZENLİYOR"
Göz hastalığı ve görme sorunları ileri yaştakilerde en yaygın sorunlardan biri ve araştırmacılara göre bu hastalıkların en önemli etkenlerinden biri, protein veya yağın kan dolaşımındaki şekerle birleştiğinde oluşabilen zararlı bileşikler olan AGE'lerdir. Bu bileşikler, retinanın vasküler bileşenlerine zarar vererek hastalıklara katkıda bulunabilir ve bu da hücresel işlevi bozar.
Diyetteki antioksidanlar, görme sağlığının önemli bir ölçüsü olan Maküler Pigment Optik Yoğunluğunda (MPOD) bir iyileşme göstererek retinaya fayda sağlayabilecek AGE'lerin oluşumunu engelleyebilir. Üzüm, zengin bir C vitamini kaynağı olmasının yanı sıra, vücudun AGE'ler üretmesini engelleyebilen fenolik bileşikler olarak bilinen antioksidanlarla yönünden oldukça zengindir.
"FAYDALI ETKİLERDE DE ARTIŞ GÖRÜLDÜ"
Yeni çalışmada araştırmacılar, 34 katılımcı üzerinde, bazılarının 16 hafta boyunca her gün bir buçuk bardak üzüm yediği, diğerlerine ise plasebo verildiği, randomize bir insan çalışması gerçekleştirdi. Üzüm yiyenler MPOD'da önemli bir artışın yanı sıra plazma antioksidan kapasitesinde ve toplam fenolik içerikte de iyileşme gösterdi.
Ancak plasebo verilenlerde ciltte ölçülen zararlı AGE'lerde önemli bir artış görüldü. Öyleyse, bir dahaki sefere acıktığınızda ve sağlıklı bir atıştırmalık istediğinizde, dengeli beslenmenin yanı sıra göz sağlığınıza önemli bir katkı sağlamak için biraz üzüm yemek sandığınızdan daha etkili bir sonuç veriyor olabilir.