Yaşlanma deyip geçmeyin! Görme kaybının nedeni katarakt olabilir

Gözün doğal merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucu oluşan kataraktın, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Op. Dr. İbrahim Gözen, erken tanı ve uygun tedavi planlamasının önemine dikkat çekti.



"KATARAKT GÖRME KALİTESİNİ ZAMANLA AZALTABİLİR"

Kataraktın genellikle yavaş ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Gözen, "Katarakt geliştiğinde göz merceği saydamlığını kaybeder ve ışığın retina üzerine sağlıklı şekilde ulaşması zorlaşır. Bunun sonucunda bulanık görme, gece görüşünde azalma, ışık hassasiyeti ve renklerde soluklaşma gibi şikâyetler ortaya çıkabilir" dedi.



Katarakt belirtilerinin kişiden kişiye değişebileceğini ifade eden Op. Dr. İbrahim Gözen, "Görme kaybı günlük aktiviteleri etkilemeye başladığında, araç kullanma, okuma veya televizyon izleme gibi alışkanlıklarda zorlanma oluştuğunda göz hekimi değerlendirmesi önemlidir" dedi.