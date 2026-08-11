Yaşlanma deyip geçmeyin! Görme kaybının nedeni katarakt olabilir

Gözün doğal merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucu oluşan kataraktın, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Op. Dr. İbrahim Gözen, erken tanı ve uygun tedavi planlamasının önemine dikkat çekti.
"KATARAKT GÖRME KALİTESİNİ ZAMANLA AZALTABİLİR"
Kataraktın genellikle yavaş ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Gözen, "Katarakt geliştiğinde göz merceği saydamlığını kaybeder ve ışığın retina üzerine sağlıklı şekilde ulaşması zorlaşır. Bunun sonucunda bulanık görme, gece görüşünde azalma, ışık hassasiyeti ve renklerde soluklaşma gibi şikâyetler ortaya çıkabilir" dedi.
Katarakt belirtilerinin kişiden kişiye değişebileceğini ifade eden Op. Dr. İbrahim Gözen, "Görme kaybı günlük aktiviteleri etkilemeye başladığında, araç kullanma, okuma veya televizyon izleme gibi alışkanlıklarda zorlanma oluştuğunda göz hekimi değerlendirmesi önemlidir" dedi.
"KATARAKTIN KALICI TEDAVİSİ CERRAHİDİR"
Katarakt tedavisinde en etkili yöntemin cerrahi müdahale olduğunu belirten Op. Dr. İbrahim Gözen, "Günümüzde uygulanan modern katarakt ameliyatları sayesinde bulanıklaşan doğal mercek çıkarılarak yerine yapay göz içi mercek yerleştirilmektedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde hastaların görme kalitesinde önemli iyileşmeler sağlanabilmektedir" ifadelerini kullandı.
Katarakt ameliyatının kişiye özel planlandığını vurgulayan Op. Dr. İbrahim Gözen, "Hastanın göz yapısı, yaşam tarzı ve görme beklentileri değerlendirilerek uygun mercek seçimi yapılmalıdır. Bu süreçte detaylı göz muayenesi büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.
"DÜZENLİ GÖZ KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİN"
Özellikle ileri yaş grubundaki bireylerin düzenli göz muayenesi yaptırması gerektiğini belirten Op. Dr. İbrahim Gözen, "Katarakt dışında glokom, sarı nokta hastalığı ve retina sorunları gibi görmeyi etkileyebilecek birçok hastalık erken dönemde fark edilebilir. Düzenli kontroller, göz sağlığının korunmasında önemli rol oynar" diye konuştu.
Op. Dr. İbrahim Gözen, görme kalitesindeki değişikliklerin yaşlanmanın doğal bir parçası olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, erken değerlendirme ve uygun tedaviyle kataraktın başarıyla tedavi edilebileceğini sözlerine ekledi.