Yaşlanmayı engellemek için bu sebzeleri yemelisiniz!

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre yeşil yapraklı ıspanak ve lahana gibi sebzelerin yaşlanma sürecinde pozitif etkileri olduğu, özellikle zihin sağlığını olumlu yönde etkilediğini kanıtlamış.

2018 yılında Neurology sitesinde yayınlanan bir araştırmada yeşil yapraklı sebzelerde bulunan özel bileşenler (nitrat, beta-karoten, K vitamini ve lutein) sayesinde zihinsel gelişimdeki gerilemenin nasıl önlendiği anlatılmakta.

Çalışmaya katılan deneklerin tamamı 58 ila 99 yaş aralığında bulunmakta ve bunama gibi zihinsel bozukluklara sahip olmayan bireyler. Deney başladıktan beş yıl sonra yapılan testlerde bireylere beslenme alışkanlıkları sorulmuş ve belirli bilişsel testlere tabi tutulmuşlar.

Sonuçlarda ise oldukça belirgin farklar bulunuyor. Yeşil yapraklı sebzeleri daha çok ve düzenli tüketen bireylerin zihinsel gelişimlerindeki yavaşlama tüketmeyenlere oranla çok daha az olduğu gözlenmiş. Buna ek olarak günde ortalama 1,3 porsiyon yeşil yapraklı sebze tüketen bireyler tüketmeyenlere oranla 11 yıla kadar daha az zihinsel gerileme belirlenmiş. Örneğin yeşil sebzeleri tüketen 50 yaşındaki bir bireyin zihinsel fonksiyonları yeşil sebze tüketmeyen 39 yaşındaki bir bireyle eşdeğer sonuçlar verebiliyor.