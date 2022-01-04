Yaşlanmayı geciktiriyor, kanserden koruyor: Her derde şifa mucize besin

Antioksidan bakımından beyaz pirince oranla 30 kat daha fazla etkili olan siyah pirinç, kökeni Endonezya'ya dayanıyor. Fenolik maddesi bakımından doğada en zengin besinler arasında yer alan siyah pirinci, uzmanlar düzenli tüketilmesi konusunda önerilerde bulunuyor. Beyaz pirince oranla daha fazla vitamin ve minerale sahip olan bu besin dünyanın en pahalı pirinç çeşitlerinden biridir.

Besinlerde nadiren bulunan ve vücut sağlığı için inanılmaz faydası olan antosiyanın maddesi bakımından zengindir. Tamamen siyah olmadığından bazı yörelerde mor pirinç olarak geçer.