Yaşlanmayı geciktiriyor, kanserden koruyor: Her derde şifa mucize besin

Antioksidan bakımından beyaz pirince oranla 30 kat daha fazla etkili olan siyah pirinç, kökeni Endonezya'ya dayanıyor. Fenolik maddesi bakımından doğada en zengin besinler arasında yer alan siyah pirinci, uzmanlar düzenli tüketilmesi konusunda önerilerde bulunuyor. Beyaz pirince oranla daha fazla vitamin ve minerale sahip olan bu besin dünyanın en pahalı pirinç çeşitlerinden biridir.
Besinlerde nadiren bulunan ve vücut sağlığı için inanılmaz faydası olan antosiyanın maddesi bakımından zengindir. Tamamen siyah olmadığından bazı yörelerde mor pirinç olarak geçer.
Güzel renginin dışında tadı da oldukça güzel olan siyah pirinç beyazına kıyasla daha yüksek magnezyum içermektedir. Magnezyum vücutta sinir hücreleri, kemik mineralizasyonu , kalp sağlığında önemli minerallerden biridir. Ayrıca hücresel düzeyde enerji üretimini arttırıp sinir sistemini ve bağışıklık sistemini desteklemektedir.
Siyah pirinç beyaz pirince kıyasla daha düşük glisemik indekse sahiptir. Sindirimi yavaş olduğu için uzun süre tokluk sağlar bu sayede kan şekerini hızlı yükseltmez. Et ve sebze yemeklerinin yanında garnitür olarak tüketilebilir.
Yabani pirinç olarak da bilinen bu pirinç genetiği değiştirilmediği için tamamen organik bir üründür İçerisinde bulunan yüksek sayesinde hücre hasarını önler ve yaşlanmayı geciktirir.
Vejateryanlar için içerisinde bulunan yüksek lif ve proteinden dolayı vazgeçilmez bir besindir. Gluten içermediği için glütene alerjisi olan bireyler ve çölyak hastaları tarafından tüketilmesi serbest bir besindir.