Yaşlılarda zatürrenin sessiz habercisi ortaya çıktı! Bu belirtileri sakın göz ardı etmeyin

İliaz, yemek sırasında öksürük görülmemesinin yutmanın mutlaka güvenli olduğu anlamına gelmediğine dikkati çekerek, "Yemek yerken veya su içerken sık sık öksürme, boğaz temizleme ihtiyacı, yutma sonrasında sesin ıslak ya da hırıltılı çıkması, lokmaları yutmakta zorlanma ve yemek süresinin uzaması yutma bozukluğunun işaretleri olabilir. Ancak bazı hastalarda aspirasyon, yani besin veya sıvının solunum yollarına kaçması, öksürük refleksi oluşmadan da gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

Sessiz aspirasyon olarak adlandırılan bu durumun özellikle nörolojik hastalığı bulunan ve yatağa bağımlı yaşlılarda önemli bir risk oluşturduğunu belirten İliaz, ileri yaştaki bireylerde bağışıklık yanıtının değişmesi nedeniyle enfeksiyon belirtilerinin gençlere göre farklılık gösterebildiğine işaret etti.

İliaz, zatürre denildiğinde çoğu kişinin aklına yüksek ateş, şiddetli öksürük ve balgam geldiğini ancak yaşlı hastalarda bu belirtilerin daha hafif olabileceğini veya hiç görülmeyebileceğini vurgulayarak, "Özellikle aniden başlayan dalgınlık, uykuya eğilim, iştahsızlık, genel durumda bozulma ve nefes alıp vermede hızlanma zatürrenin habercisi olabilir. Bu değişikliklerin yalnızca yaşlılığa bağlanması tanının gecikmesine neden olabilir. Erken tanı ve uygun tedavi, solunum yetmezliği ve diğer ciddi komplikasyonların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Zatürrenin özellikle yatağa bağımlı, yutma bozukluğu bulunan ve nörolojik hastalıkları olan bireylerde daha sık görülebildiğine dikkati çeken İliaz, ağız bakımının ve doğru beslenme yöntemlerinin önemine değindi.

İliaz, yatağa bağımlı hastalarda yutma fonksiyonlarının değerlendirilmesinin, beslenme sırasında uygun pozisyonun sağlanmasının ve ağız hijyeninin korunmasının son derece önemli olduğunu aktararak, "Özellikle ağız içinde biriken bakterilerin solunum yollarına taşınması zatürre gelişimine katkıda bulunabilir. Hastaların beslenme şekli ve gıdaların kıvamı, gerektiğinde yutma değerlendirmesi yapan uzmanlar tarafından kişiye özel olarak belirlenmelidir. Bilinç düzeyi azalmış veya yutma güvenliği konusunda şüphe bulunan hastalara kontrolsüz şekilde ağızdan besin ve sıvı verilmemelidir." ifadelerini kullandı.