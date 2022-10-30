Yaşlılık belirtisi değil! Kadınlarda idrar kaçırma sorunun ardındaki asıl sebep...

Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Perinatolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, kadınların yüzde 25 ile 45'inin idrar kaçırma sorunu yaşadığını ancak idrar kaçırma şikayeti ile başvuruların son derece az olduğunu belirtti. Kumru, bunun nedeninin ise ya insanların bu durumu yaşlılık ile ilgili normal bir süreç olarak görüp tedavi için arayışa girmemeleri ya da tedavisinin olmadığını düşünerek çaba harcamamaları olduğunu söyledi.