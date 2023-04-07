Yatmadan önce bir kaşık yiyin! Kronik öksürüğün kökünü kurutuyor...





ÖKSÜRÜĞÜ BİTİRİR

Bütün gece uyanık kalmanıza neden olan öksürükten daha kötü bir şey yoktur. Neyse ki bal ve tarçın ikilisi bunun için harika bir çözümdür. Doktorlardan büyükannelere kadar herkes, öksürdüğünüzde ve boğazınız ağrıdığında bu madde ve limon karışımını reçete ediyor.

Bazı insanlar balın birçok antibakteriyel ve antienflamatuar özelliği olduğu için öksürüğü azaltmak için ihtiyacınız olan tek şey olduğunu düşünüyor. Ek olarak karabuğday balının çocuklarda ve ebeveynlerde öksürüğü azaltmak için en etkili çözüm olduğunu gösteren çalışmalar da mevcut.

TARÇININ YARARLARI

Tarçın, ağacın iç kabuklarının soyulup kurutulmasıyla elde edilen doğal bir baharattır. Birçok kişinin sevdiği eşsiz bir tada sahiptir ve tatlılara, içeceklere büyük lezzet katar. Tadı harika olsa da, ek olarak birçok yararı da bulunur.