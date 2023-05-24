Yatmadan önce bir kaşık yutun! Horlama sorununun çözümü meğer çok basitmiş…

Yeni araştırmalar, kötü bir gece uykusunun yüksek tansiyon riskinde artışa yol açabileceğini ortaya çıkardı.Uzmanlar, insanların yarısının genellikle uygun bir kip almakta zorlandıklarını, bu da onları ölümcül felç , kalp yetmezliği ve arter hastalığı tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını tespit etti.
Uyku Uzmanı James Wilson, yüz ve boyun şeklinin, aşırı kilonun, özellikle boyun çevresindeki yağların horlamaya neden olduğunu belirtti. Ayrıca virüs, bakteri veya alerjenler sonucunda oluşan tıkanıklığın da horlamanın yaygın nedenlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.
Sırt üstü uyku, kötü beslenme, solunum yolları iltihabının yanı sıra, geniz eti varlığı ve büyük bademcikler, burun yaralanmaları ve dil şekli bile horlama faktörleri arasında yer alıyor. Üstelik horlama sesinden ziyade, tıkanma halinin de görülmesi, uyku apnesi riskini de taşıyor.
Horlama bazen uyku apnesinin bir işareti olabilir , bu rahatsızlıktan muzdarip kişilerin nefes almasının durmasına neden olur. Genellikle boğulma sesi çıkarırlar. Kalp hastalığına, felce ve nadir durumlarda ölüme yol açabilir.
Diğer semptomlar arasında, yeterince gözünüzü kapatmış olsanız bile inanılmaz derecede uykulu olmak ve baş ağrısıyla uyanmak bulunuyor. Peki kronik sorunlardan kaynaklanmayan horlama sorunu çözülebilir mi? James bu soruya "evet" cevabını veriyor. İşte o yöntemler;
YASTIĞINIZI DEĞİŞTİRİN
Kuş tüyü veya yün yastığınızı elyafla değiştirin. Alerjiler horlamanıza neden oluyorsa, uyku ortamınızı alerjenleri teşvik eden malzemelerden arındırmak yardımcı olabilir.
YATMADAN ÖNCE BİR KAŞIK ZEYTİNYAĞI
baharatlı yiyecekler yediyseniz, gece yatmadan önce bir kaşık zeytinyağı horlamanın azalmasına yardımcı olabilir. Hava yollarının tahrişini hafifletmeye yardımcı olacak bir anti-inflamatuardır.
UYKU POZİSYONUNU KONTROL EDİN!
Sırt üstü uyku, genellikle horlamanın önemli sebeplerinden biri. Fakat yüzüstü uyumak da sırt ve boyun kaslarınız için doğru bir pozisyon değildir. Bu nedenle yan dönerek uyumak, en rahat ve horlama riskini düşüren pozisyonlardan biri. Bir vücut yastığı, bu noktada pozisyonunuzu korumak için en iyi alternatifler arasında yer alıyor.