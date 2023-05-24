Yatmadan önce bir kaşık yutun! Horlama sorununun çözümü meğer çok basitmiş…

Yeni araştırmalar, kötü bir gece uykusunun yüksek tansiyon riskinde artışa yol açabileceğini ortaya çıkardı.Uzmanlar, insanların yarısının genellikle uygun bir kip almakta zorlandıklarını, bu da onları ölümcül felç , kalp yetmezliği ve arter hastalığı tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını tespit etti.

Uyku Uzmanı James Wilson, yüz ve boyun şeklinin, aşırı kilonun, özellikle boyun çevresindeki yağların horlamaya neden olduğunu belirtti. Ayrıca virüs, bakteri veya alerjenler sonucunda oluşan tıkanıklığın da horlamanın yaygın nedenlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.