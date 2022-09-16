Yaygın şekilde yapılan bu hata sağırlığa neden oluyor!

Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl yeni doğan yaklaşık her 500 bebeğin 1'inde doğuştan işitme kaybı olduğunu belirterek "İnsan vücudunun en önemli işlevlerinden biri olan işitme duyusu, değeri genellikle kaybedilince anlaşılan bir duyumuzdur. Çevre ile bağlantımızı kurmak, bunu devam ettirebilmek ve yine konuşabilmek için sağlıklı ve tam bir işitmeye ihtiyacımız var. Özellikle ilk 2 yaş, çocuğun konuşmasını geliştirebilmesi için en önemli dönemdir" dedi.

Doğduktan sonra en geç 6 ay içinde işitme engeli tanısı konan ve işitme cihazı uygulanıp, işitme ve konuşma eğitimi alan bebeklerin konuşma becerisinin, normal işiten yaşıtlarıyla benzer düzeyde gelişebileceğine değinen Dr. Bingöl, "Yine buna paralel zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimleri de olumlu etkilenir. İşitme kaybında erken teşhis çok önemlidir. İşitme kaybını erken dönemde belirlemek amacıyla ülkemizde yeni doğan ve okul çağı dönemlerinde çocuklarımıza işitme taraması yapılıyor. Yine teşhisin arkasından yapılacak olan erken müdahale de çok önemlidir" diye konuştu.