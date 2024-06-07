Yaz aylarında ağzınıza sürmeyin! Vücudu terleterek kötü kokmanıza neden oluyor...

Bu mevsimde özellikle bol bol yeşil sebze ve meyvelerden faydalanılmalıdır. Likopen içeriği çok yüksek meyve ve sebzelerle beslenilmelidir. Bu tür gıdalar aynı zamanda kalp damar hastalığı, sıcaklardan kaynaklı tansiyon problemlerimiz için çok faydalı oluyor" ifadelerine yer verdi.





"Beslenme tarzı olarak da fazla baharat kullanımından muhakkak kaçınılmalıdır" diye konuşmasına devam eden Gülen, şunları kaydetti:

"Bir fizyolojik sindirimden kaynaklı. Vücudumuz, sıcak havalarda su dengesini terle sağlamak durumunda. Çok baharatlı beslenildiği zaman da hem sindirim sistemi etkileniyor hem de terle dışarı atıldığı zaman çok kötü kokulara sebebiyet verebiliyor. Mümkün mertebe çok baharatlı yemekten kaçınılmalıdır."