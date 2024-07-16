Yaz aylarında anne adaylarına uyarı! Yolculuk yaparken buna dikkat...

"Hamileliğin doğası gereği oluşan tansiyon düşüklüğüne bir de dehidrasyon eklendiğinde, anne adayları halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve kas krampları gibi durumların yanı sıra bayılma ve hipovolemik şok gibi hayati risklerle karşılaşabilir. Sıcak havalarda artan terleme ile oluşan elektrolit ve mineral kaybını telafi etmek için doğal maden suyu ve ayran tercih edilebilir."

Sıvı kaybının yol açabileceği sağlık sorunları ve bunların önlenmesinde alınacak tedbirlere değinen Demirdelen, şunları kaydetti:

"GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER HER İKİ SAATTE BİR YENİLENMELİ"

Demirdelen, hamilelerin yaz aylarında açık renkli, pamuklu veya keten kumaştan, vücudu sıkmayan geniş kıyafetler giymesi önesinde bulunarak, "Hamileliğin son aylarında daha sık görülen ayaklardaki şişlikler, yaz mevsiminde daha kolay gelişebilir. Bu nedenle sandalet ve terlik giyilmeli, özellikle ayakkabı giymek zorunda kalındığında ise ortopedik ve ayağı çok sıkmayan modeller tercih edilmeli." ifadelerini kullandı.

Anne adaylarının güneşin dik geldiği 11.00-15.00 arasında dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizen Demirdelen, "Zararlı ultraviyole dalgalarına direkt temas edilmemeli. Öğle saatleri dışında güneşe çıkarken de yüksek koruma faktörlü yüz ve cilt kremleri kullanılmalı ve şapka takılmalı. Dışarıda geçirilen süreye göre, güneş koruyucu kremler her iki saatte bir yenilenmeli." önerilerinde bulundu.