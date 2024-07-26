Yaz aylarında artıyor! Birkaç adım deyip geçmeyin: "Sakatlanma sebebi..."

"Yazın en sık görülen ortopedik travmalardan biri spor yaralanmaları" diyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yücel, özellikle futbol, basketbol, voleybol gibi temas sporlarında kas ve bağ yaralanmaları, menisküs yırtıkları, kırıklar ve çıkıklar sıkça görüldüğünü vurguladı. Spor yaparken uygun koruyucu ekipmanların kullanılmasının ise yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Prof. Dr. Yücel, "Bisiklet sürerken kask ve dizlik kullanmak, voleybol oynarken diz koruyucularını takmak oldukça önemlidir. Spor aktivitelerine başlamadan önce ısınma ve esneme hareketleri yapmak kas ve eklem yaralanmalarını önlemeye yardımcı olur. Bu hareketler, kasların ve bağların daha esnek olmasını sağlayarak ani zorlanmaların önüne geçer. Kayma ve düşme riskini azaltmak için güvenli yüzeyler tercih edilmeli, havuz kenarlarında ve su parklarında dikkatli olunmalıdır. Ayrıca bisiklet sürerken trafik kurallarına uyulmalı ve güvenli yollar tercih edilmelidir. Su sporları ve diğer fiziksel aktivitelerde doğru tekniklerin öğrenilmesi ve uygulanması, yaralanma riskini azaltır" diye açıklama yaptı.