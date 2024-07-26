Yaz aylarında artıyor! Birkaç adım deyip geçmeyin: "Sakatlanma sebebi..."

"Yazın en sık görülen ortopedik travmalardan biri spor yaralanmaları" diyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yücel, özellikle futbol, basketbol, voleybol gibi temas sporlarında kas ve bağ yaralanmaları, menisküs yırtıkları, kırıklar ve çıkıklar sıkça görüldüğünü vurguladı. Spor yaparken uygun koruyucu ekipmanların kullanılmasının ise yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığını belirtti.
Prof. Dr. Yücel, "Bisiklet sürerken kask ve dizlik kullanmak, voleybol oynarken diz koruyucularını takmak oldukça önemlidir. Spor aktivitelerine başlamadan önce ısınma ve esneme hareketleri yapmak kas ve eklem yaralanmalarını önlemeye yardımcı olur. Bu hareketler, kasların ve bağların daha esnek olmasını sağlayarak ani zorlanmaların önüne geçer. Kayma ve düşme riskini azaltmak için güvenli yüzeyler tercih edilmeli, havuz kenarlarında ve su parklarında dikkatli olunmalıdır. Ayrıca bisiklet sürerken trafik kurallarına uyulmalı ve güvenli yollar tercih edilmelidir. Su sporları ve diğer fiziksel aktivitelerde doğru tekniklerin öğrenilmesi ve uygulanması, yaralanma riskini azaltır" diye açıklama yaptı.
SPOR YARALANMALARINDA DOĞRU TEDAVİ YÖNTEMİ ÖNEMLİ
Yaralanma anında doğru ilk yardım uygulamalarının hasarın boyutunu azaltmada büyük rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. Yücel, "Kırık, çıkık veya ciddi burkulmalarda, yaralanan bölge hareketsiz hale getirilmeli ve acilen tıbbi yardım aranmalıdır. Hafif burkulma ve kas yaralanmalarında ise RICE yöntemi (Rest-Dinlenme, Ice-Buz, Compression-Baskı, Elevation-Yüksekte Tutma) etkili bir ilk tedavi yöntemidir. Bu yöntem, şişliği ve ağrıyı azaltarak iyileşme sürecini hızlandırır" dedi.
FİZİK TEDAVİ, KAS GÜÇLENMESİNDE BÜYÜK ROL OYNAR
Ortopedik yaralanmaların tedavisinde fizik tedavinin önemli bir yer tuttuğunu belirten Prof. Dr. Yücel, "Kas güçlendirme, esneme ve denge egzersizleri, yaralanan bölgenin eski fonksiyonlarına kavuşmasını sağlar. Fizik tedavi uzmanları, kişiye özel programlar oluşturarak iyileşme sürecini destekler. Fakat ciddi kırıklar, çıkıklar ve bağ yaralanmalarında cerrahi müdahale gerekebilir. Ortopedik cerrahlar, hasarlı dokuların onarılması ve yeniden yapılandırılması için çeşitli cerrahi teknikler kullanırlar. Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci, tam iyileşme için kritik öneme sahiptir" diye konuştu.
SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞI YARALANMA RİSKİNİ AZALTIR
Yaz aylarında ortopedik travmaların görülme sıklığı artsa da uygun önlemler ve tedavi yöntemleri ile bu yaralanmaların etkilerinin minimize edilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Yücel, "Koruyucu ekipman kullanımı, doğru tekniklerin öğrenilmesi ve güvenli ortamlarda spor yapma alışkanlığı, yaralanma riskini azaltmada önemlidir. Yaralanma durumunda ise doğru ilk yardım, fizik tedavi ve gerekirse cerrahi müdahaleler ile etkin bir tedavi süreci yürütülebilir. Ortopedik travmaların önlenmesi ve tedavisinde bilinçli olmak, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürmenin anahtarıdır" ifadelerini kullandı.