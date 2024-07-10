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Yaz aylarında baş ağrısına dikkat! Meğer nedeni buymuş...

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla çeşitli şikayetler de ortaya çıkıyor. Bunların başında ise baş ağrısı ve halsizlik gibi durumlar geliyor. Konu hakkında konuşan Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyetisyenlerinden İnci Arslan Çamak, sıcaklardan korunmak için nasıl beslenmemiz gerektiğini anlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.07.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 14:14
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Yaz aylarında baş ağrısına dikkat! Meğer nedeni buymuş...

Diyetisyen İnci Arslan Çamak, yazın artan sıcaklıklarla beraber vücudun normalden çok daha fazla sıvı kaybı yaşadığını belirterek, "Bu nedenle yeteri kadar sıvı almadığımızda baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve baygınlık gibi ciddi sağlık problemler ile karşılaşırız. Bu durumla karşılaşmamak için bol bol su tüketmeliyiz. Su ihtiyacı kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte günde en az 2,5 litre su tüketilmelidir. Suya ek olarak ayran, limonata gibi içecekler de tercih edilmelidir" dedi.


Yaz ayında hafif beslenmenin önemine de dikkat çeken Çamak, "Yaz ayında özellikle yağlı içeceklerden kaçınmalıyız. Tuzlu, yağlı ve işlem görmüş besinlerden uzak durmalıyız. Ara öğünlerde ise çeşitlilik ve porsiyon kontrolü sağlayarak mevsim meyveleri tüketmeliyiz" ifadesini kullandı.

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