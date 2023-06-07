Yaz aylarında dikkat! Bu hata zatürreye neden oluyor...

Yaz aylarının gelişiyle birlikte farklı rahatsızlıkların da görülme ihtimaki artıyor. Bunların başında ise yanlış klima kullanımına bağlı olarak zatürre gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Prof. Dr. Şevket Özkaya klima kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı, uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 07.06.2023 10:09 PAYLAŞ ABONE OL

Bu yazın tüm Türkiye'de sıcak ve nemli olması ve klima kullanımının da artması bekleniyor. Hem ev hem işyerlerinde serinlemek için açılan klimalar ve havalandırmalar yaz aylarında en sık görülen ve halk arasında "zatürre" olarak bilinen pnomoniye neden oluyor. Prof. Dr. Şevket Özkaya, kış aylarında grip gibi hastalıklar daha fazla iken yaz aylarında ise bu tip zatürrenin daha sık görüldüğüne dikkat çekti.





'Legionella" adı verilen bakteri neden oluyor

Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Legionella" bakterisinin klima sularında üremesiyle insanların yaz zatürresine yakalandıklarını ve kış aylarına göre çok daha fazla vakayla karşılaştıkları bilgisini verdi. Klima zatürresinin özellikle kronik rahatsızlığı olanlarda ölümcül olabileceğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya önemli uyarılarda bulundu. Özkaya, "Klimaların havalandırılmasıyla beraber insanlar 'lejyoner' bakterilerini akciğerlerine aldığında 'klima pnömonisi' ya da 'yaz zatürresi' dediğimiz hastalığa yakalanıyorlar. Bunun özellikle kronik astım, KOAH ve kanser hastalarında ölümcül sonuçlar doğurabileceğini biliyoruz" dedi.