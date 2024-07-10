Yaz aylarının kabusu "mide gribine" dikkat! Sindirim sistemini yerle bir ediyor...





EVDE UYGULANACAK KOLAY TEDAVİ YÖNTEMLERİ

DR. Nehir, aile hekimlerine gastroenterit yani mide ve bağırsak şikayetleriyle gelen vakaların sayısının arttığına dikkat çekerek, "Gastroenterit genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir. İyileşme sürecini hızlandırmak ve rahatlatmak için hastaların evlerinde yapabileceği kolay tedavi yöntemleri vardır" dedi. Dr. Nehir, evde uygulanabilecek tedavi yöntemlerini şöyle sıraladı:

Kusma ve ishal nedeniyle kaybedilen sıvıyı yerine koymak için ve dehidrasyonu önlemek için bol miktarda su veya elektrolit içecekleri tüketilmelidir.

Sıvı tüketimi bir seferde değil, sık sık ve az az ama süreğen bir şekilde olmalı.

İlk birkaç saat içinde ağır yiyeceklerden kaçınılmalı.

Pirinç, muz, elma, şeftali püresi, peynirli tost gibi hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tüketilmeli.

Yağlı, baharatlı, asitli ve süt ürünlerinden kaçınılmalı çünkü bu yiyecekler mideyi daha fazla rahatsız edebilir.

En önemlisi de vücudun toparlanması için bol bol dinlenmek gerekir.

Elleri de sık sık sabun ve su ile yıkayarak hastalığın yayılması önlenebilir.