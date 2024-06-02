Yaz döneminde çok daha sık görülüyor! Meyve ve sebze tüketirken buna dikkat...

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kendirli, çocuklarda bağırsak enfeksiyonlarının yaz döneminde arttığına dikkati çekerek, ellerin düzenli yıkanması, meyve ve sebzelerin de iyi yıkandıktan sonra tüketilmesi uyarısında bulundu.

Kendirli, çocuklarda, genelde ishalle seyreden akut gastroenterite (mide ve bağırsak iltihabı) ilişkin bilgi verdi.

Sıcak havalarda dışarıda daha fazla vakit geçirilmesi, ellerin ve besinlerin daha az yıkanmasının gastroenteritin en önemli nedeni olduğunu vurgulayan Kendirli, "Yaz döneminde kış dönemine göre gastroenterit vakalarında artış oluyor. Önümüzdeki süreçte de artmasını bekliyoruz." dedi.

Kendirli, çocuklarda en az iki öğünü geçen ishal tablosunun önemli olduğunu anlatarak, buna kusma, ateş, aileyle iletişimin azalması gibi belirtilerin eşlik edebileceğini ve böyle durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi.