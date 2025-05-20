Yaz mevsimi tehlikesiyle birlikte geliyor! Sıcak havalarda buna dikkat etmezseniz kanser riski artıyor...

Yaz mevsiminin kapıda olmasıyla kavurucu Güneş ışınları ve sıcak havalar bizi bekliyor. Ancak yaz gelmeden önlem almamız gereken çok önemli bir durum var: cilt kanseri. Bizi dış etkenlerden koruyan en büyük organımız olan cildimizi özellikle de Güneş'in zararlı ışınlarından korumamız gerekir. Peki bunun için ne yapmalıyız? Detaylar açıklamada...

İHA Giriş Tarihi: 20.05.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 13:31 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz aylarında artan güneş maruziyeti beraberinde çeşitli sorunları da getirebiliyor. Uzmanlar, özellikle cilt kanseri riskinin arttığına vurgu yapıyor. Buna karşın küçük ama etkili adımlarla kanser riskiyle karşılaşma oranınızı düşürebilmeniz mümkün.



Yapılan paylaşımda cildin, vücudu dış çevreden ayıran ve koruyan en büyük organ olduğu ifade edilerek, "Bu özelliği sayesinde vücudu zararlı çevresel etkenlere karşı koruma görevi üstlenir. Cilt kanseri, derideki hücrelerin anormal bir şekilde çoğalması sonucu oluşur. Her cilt değişikliği kanser anlamına gelmez; ancak şüpheli bir değişiklik fark edildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması önerilir. Cilt kanseri riskini artıran en önemli çevresel faktör, güneş ışınlarıdır. Özellikle ultraviyole (UV) ışınları cilt hücrelerine zarar vererek kanser gelişimine yol açabilir. Güneşin en yoğun olduğu saatler olan 10.00-16.00 arasında korunmasız kalmak, riski ciddi şekilde artırır. Ayrıca çevresel kirlilik ve zararlı kimyasalların ciltle teması da riski artıran diğer faktörlerdir. Yapılan araştırmalar, hava kirliliği ile cilt kanseri arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Hava kirliliği, cilt hücrelerine zarar vererek oksidatif stres meydana getirir ve bu da kansere zemin hazırlayabilir. İklim ve coğrafi şartlarda da ciltte kanser oluşumu riskinde etkili olabilir. "denildi.