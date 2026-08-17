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Yaz tatilinde çocuklar için büyük tehlike! Uzmanlar tek tek uyardı

Yaz aylarında çocuklarda bisiklet ve scooter kazalarından düşmelere, yanıklardan yabancı cisim yutmaya kadar birçok risk artıyor. Uzmanlar, basit önlemlerle ciddi yaralanmaların önüne geçilebileceği konusunda aileleri uyarıyor.

İHA Giriş Tarihi: 17.08.2026 09:47 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz tatili çocuklar için eğlence ve hareket dolu bir dönem olsa da beraberinde ciddi kaza risklerini de getiriyor. Bisiklet ve scooter kullanımı, yüksekten düşmeler, yanıklar, kesici alet yaralanmaları ve yabancı cisim yutma vakaları yaz aylarında daha sık görülüyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, özellikle küçük çocukların mutlaka yetişkin gözetiminde tutulması gerektiğini belirterek aileleri dikkatli olmaya çağırdı.



BİSİKLET VE SCOOTER KAZALARI İLK SIRADA

Yaz döneminde en sık karşılaşılan yaralanmaların başında bisiklet ve scooter kazalarının geldiğini belirten Doç. Dr. Hikmet Zeytun, "Kask kullanılmaması, koruyucu ekipman eksikliği ve trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle kafa travmaları, kol ve bacak kırıkları ile ciddi yumuşak doku yaralanmaları görülebiliyor. Çocukların yaşlarına uygun ekipman kullanmaları ve güvenli alanlarda oyun oynamaları büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.