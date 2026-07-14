Yaz tatilinde çocuklar için görünmeyen tehlike! Uzman tek tek anlattı

Yaz aylarında en sık dikkat edilmesi gereken konuların başında güneşten korunma geldiğini belirten Uzm. Dr. Öznur Kademli, çocukların cildinin yetişkinlere göre daha hassas olduğunu söyledi. Dr. Kademli, "Özellikle güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde çocukların uzun süre doğrudan güneş altında kalmaması gerekiyor. Şapka kullanımı, uygun kıyafet seçimi ve çocukların cilt yapısına uygun güneş koruyucuların tercih edilmesi güneşin olumsuz etkilerinden korunmada önemli rol oynar" dedi.



"SICAK HAVALARDA SIVI TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ"

Yaz aylarında çocuklarda sıvı kaybının arttığına dikkat çeken Kademli, yeterli su tüketiminin önemine vurgu yaptı. Dr. Kademli, "Çocuklar oyun sırasında susadıklarını fark etmeyebilir. Bu nedenle ailelerin düzenli aralıklarla su içmelerini sağlaması gerekir. Halsizlik, baş dönmesi, aşırı yorgunluk gibi belirtiler sıcak havalarda sıvı kaybının işareti olabilir" şeklinde konuştu.



"HAVUZ VE DENİZDE HİJYEN KURALLARINA DİKKAT"

Deniz ve havuz kullanımında hijyenin çocuk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Uzm. Dr. Öznur Kademli, "Temizliği ve bakımı düzenli yapılmayan havuzlar bazı enfeksiyonlara neden olabilir. Çocukların yüzme öncesi ve sonrası duş alması, havuz suyunu yutmamaları konusunda bilinçlendirilmesi ve ıslak mayo ile uzun süre kalmamaları önemlidir" ifadelerini kullandı.



"YAZ HASTALIKLARINDA ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ"

Yaz aylarında ishal, ateşli hastalıklar, cilt problemleri, güneş yanıkları ve alerjik reaksiyonlarla daha sık karşılaşılabildiğini belirten Uzm. Dr. Öznur Kademli, "Çocuklarda yüksek ateş, sürekli kusma, belirgin halsizlik, bilinç değişikliği veya ciddi güneş yanıkları görülmesi durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.