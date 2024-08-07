Yaz tatiliniz zehir olmasın! Tatilde yapılan bu hata burkulmalara ve kırıklara sebep oluyor...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul Yıldırım, yazın ortopedik yaralanma vakalarının özellikle tatil yerlerinde arttığını söyleyerek hangi tür kazaların bu artışta etkili olduğuna değinerek dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Yıldırım, "Yaz aylarında ortopedik yaralanmalar genellikle çeşitli aktiviteler ve kazalar sonucu meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra, ıslak zeminlerde kayarak düşmek, denizde yüzme sırasında veya su sporları yaparken oluşan yaralanmalar, bisiklet ve scooter kazaları ve dağ yürüyüşleri gibi açık hava aktivitelerinde meydana gelen burkulmalar ve kırıklar en yaygın yaralanma türlerindendir" diye konuştu.

'BURKULMALAR VE KIRIKLAR GÖRÜLEBİLİR'

Kazalarda en sık karşılaşılan yaralanma türlerine dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, "En sık karşılaştığımız yaralanmalar arasında burkulmalar, çıkıklar, kırıklar, yumuşak doku zedelenmeleri ve tendon yaralanmaları yer almaktadır. Özellikle ayak bileği burkulmaları ve bilek kırıkları oldukça yaygındır. Su sporları sırasında oluşan omuz çıkıkları ve omurga yaralanmaları da sıkça görülmektedir. Yaralanmanın türü ve şiddetini de göz önünde tutarak yaralı bölgenin dinlendirilmesi ve hareket ettirilmemesi önem arz etmektedir. Uzuvda belirgin bir deformasyon ve şişlik görüyorsak, bu yaralanmanın kırık olma olasılığı yüksektir. Bu uzvun basit bir karton veya tahta parçasına gevşek olarak sarılması yeterlidir. Ayrıca bölgeye saat başı 15-20 dakika boyunca buz uygulamak, şişmeyi ve ağrıyı azaltır. Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üzerine kaldırılması, şişmeyi önlemeyi sağlar. Eğer açık bir yara söz konusuysa, bu bölgeye baskılı bir pansuman uygulanıp en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

'BASİT ÖNLEMLER ALINABİLİR'

Tatile giden bireylerin yaralanmalardan korunmak için bazı basit önlemler alabileceğini aktaran Doç. Dr. Yıldırım, "Öncelikle uygun ayakkabı giymek ve ıslak zeminlerde dikkatli yürümek önemlidir. Su sporları yaparken uygun ekipman kullanılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bisiklet veya scooter kullanırken de kask ve dizlik gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Eğer sene boyunca sporla da uğraşmamışsak, yüzme gibi fiziksel aktiviteler öncesinde ısınma hareketleri yapmak, kasların yaralanma riskini azaltabilir" dedi.

'YARALANMA VARSA TEDAVİ EDİLMEDEN BIRAKILMAMALI'

Tedavi edilmeden bırakılan ortopedik yaralanmaların açabileceği sorunlara ilişkin, "Bu tür yaralanmalar uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Örnek vermek gerekirse; tedavi edilmeyen kırıklar yanlış kaynayabilir ve bu durum kalıcı deformitelere ve fonksiyon kaybına neden olabilir. Bu yüzden burkulmalar ve çıkıklar tedavi edilmezse, kronik ağrılar, eklem instabilitesi ve artrit gibi problemlere yol açabilir. Bu nedenle, yaralanma ne kadar küçük olursa olsun, uygun tıbbi değerlendirme ve tedavi şarttır" diye konuştu.