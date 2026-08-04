Yaz yorgunluğu deyip geçmeyin! Haftalarca sürüyorsa nedeni kalbiniz olabilir

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Yavuz, yaz aylarında sıcaklık ve nemin artmasıyla görülen yorgunluğun çoğu zaman geçici olduğunu, ancak uzun sürmesi halinde altta yatan sağlık sorunlarının araştırılması gerektiğini belirtti.
Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, vücudun sıvı dengesini etkileyerek halsizlik, baş ağrısı, uyku hali ve çarpıntı gibi şikayetlere neden olabiliyor. Günlük yaşamı etkileyen ve haftalarca sürebilen yorgunluk ise yalnızca sıcak havaya değil sıvı kaybı, düzensiz beslenme, uyku bozukluğu, kansızlık ve bazı kalp-damar sistemi hastalıklarıyla da ilişkili olabiliyor.
Yavuz, hava sıcaklığının yükselmesiyle vücut ısısını dengelemek amacıyla damarların genişlediğini ve terlemenin arttığını, bu süreçte sıvı ve mineral kaybı yaşandığını kaydetti.
Yeterli su tüketilmediğinde kan hacminin azalabileceğini belirten Yavuz, bunun halsizlik, baş ağrısı, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü gibi şikayetlere yol açabileceğini aktardı.
Yavuz, özellikle yaşlılar, hipertansiyon ve kalp hastalığı bulunanlar, açık havada çalışanlar ile yoğun fiziksel aktivite yapan kişilerde sıvı kaybının daha belirgin olabileceğini vurgulayarak, "Yaz aylarında sadece susamayı bekleyerek su tüketmek yeterli olmayabilir. Terlemeyle sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller de kaybedilir. Bu dengenin bozulması yorgunluk hissini artırabilir ve bazı kişilerde ritim düzensizliklerine zemin hazırlayabilir." değerlendirmelerinde bulundu.
- "BESLENME ALIŞKANLIKLARI ENERJİ DÜŞÜKLÜĞÜNÜ ARTIRABİLİR"
Yaz aylarında öğün atlama, yalnızca meyve tüketme ya da uzun süre aç kalma gibi beslenme alışkanlıklarının enerji düşüklüğünü artırabileceğine dikkati çeken Yavuz, özellikle kahvaltının atlanmasının ve yetersiz protein alımının kas gücü ile genel enerji düzeyi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti.
Yavuz, yaz döneminde hafif ancak dengeli öğünlerin tercih edilmesinin, yeterli protein, sebze, tam tahıl ve sağlıklı yağ tüketiminin sürdürülmesinin kalp-damar sağlığı açısından da önem taşıdığına değinerek, şunları kaydetti:
"Geç saatlere kadar uyanık kalmak, sıcak nedeniyle sık uyanmak ve uyku süresinin kısalması, yaz aylarında sık görülen durumlardan biri. Kalitesiz uyku ertesi gün halsizlik, dikkat azalması ve iş veriminde düşüşe neden olabiliyor. Özellikle kronik uykusuzluğu olan kişilerde yaz döneminde şikayetler daha belirgin hale gelebiliyor. Serin bir uyku ortamı sağlanması, yatmadan önce ağır yemeklerden kaçınılması ve düzenli uyku saatlerinin korunması, faydalı olabilir."
Yorgunluğun yanı sıra çarpıntı, göğüste baskı hissi, nefes darlığı veya efor kapasitesinde belirgin azalma görülmesi durumunda kalp-damar sistemi açısından değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizen Yavuz, sıcak havalarda tansiyon ilacı ve idrar söktürücü kullanan hastaların sıvı dengesine daha fazla dikkat etmesi, ilaçlarını ise hekim önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği konusunda uyardı.
Yavuz, yaz aylarında enerji düzeyini korumak için düzenli sıvı tüketilmesini, ağır ve yağlı yemekler yerine hafif öğünlerin tercih edilmesini, günün en sıcak saatlerinde yoğun fiziksel aktiviteden kaçınılmasını ve düzenli yürüyüş gibi hafif egzersizlerin ihmal edilmemesini önerdi.
Yorgunluğun haftalarca sürmesi, giderek artması veya günlük yaşamı etkileyecek düzeye ulaşması halinde altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini belirten Yavuz, "Vücut bazen sıvı kaybı, kansızlık, ritim bozukluğu veya başka bir sağlık sorununa yorgunlukla tepki verir. Özellikle daha önce olmayan ve giderek belirginleşen bir enerji kaybı varsa, bunun nedenini ortaya koymak gerekir." ifadelerini kullandı.