Yaz yorgunluğu deyip geçmeyin! Haftalarca sürüyorsa nedeni kalbiniz olabilir

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Yavuz, yaz aylarında sıcaklık ve nemin artmasıyla görülen yorgunluğun çoğu zaman geçici olduğunu, ancak uzun sürmesi halinde altta yatan sağlık sorunlarının araştırılması gerektiğini belirtti.

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, vücudun sıvı dengesini etkileyerek halsizlik, baş ağrısı, uyku hali ve çarpıntı gibi şikayetlere neden olabiliyor. Günlük yaşamı etkileyen ve haftalarca sürebilen yorgunluk ise yalnızca sıcak havaya değil sıvı kaybı, düzensiz beslenme, uyku bozukluğu, kansızlık ve bazı kalp-damar sistemi hastalıklarıyla da ilişkili olabiliyor.

Yavuz, hava sıcaklığının yükselmesiyle vücut ısısını dengelemek amacıyla damarların genişlediğini ve terlemenin arttığını, bu süreçte sıvı ve mineral kaybı yaşandığını kaydetti.