Yazı sağlıklı geçirmek için gebelere 10 tavsiye! Bulantıyı azaltan yöntem...

3- EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ Gebeliğin başından sonuna kadar egzersiz çok önemlidir. Yürüyüş, yüzme, hafif pilates, yoga tercih edilebilir. Vücudun zinde kalması, ödemlerin atılması, fazla kilo alınmaması, uyku düzenlemesi açılarından çok yararları vardır. Egzersizler kemik, kas, eklem sistemi üzerinde de büyük yararlar sağlar. Sırt, bel ve eklem ağrılarını azaltır. Gebeliğin ilk 3 ayında egzersizler, bulantı ve kusmaları da azaltmaktadır. Ancak sıcak ortamda, uzun ve ağır egzersizlerden kaçınmak gereklidir. Yürüyüşler için de akşamüstü saatleri tercih edilmelidir.





4- CİLT SAĞLIĞINI KORUMANIN SIRLARI

Gebelikte en çok etkilenen dokulardan biri de cilttir. Özellikle yaz mevsiminde cilt ile ilgili sorunlar daha da artabilmektedir. Salgılanan hormonların etkisi ile ciltte renk değişikliği ve çatlamalar en sık rastladığımız sorunlardır. Bu problemleri önlemek ya da aza indirmek mümkündür. Bunun için spor, sıvı dengesi ve bebeğe zarar vermeyecek koruyucu ürünler önem kazanmaktadır. Egzersiz, cildin elastik yapısını koruduğu için çatlamalara engel olur. Yeterli sıvı ve dengeli gıda alınması da önemli koruyucu etkiye sahiptir. Bu doğal yöntemlerin yanında, ciltte kolajen dokuyu besleyen kremler kullanılarak hem çatlama hem de renk değişimleri azaltılabilir. Yaz mevsiminde güneşten koruyucu yüksek faktörlü losyon ve kremlerin kullanılması da çok önemlidir.