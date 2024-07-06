Yazın ferahlığını sağlıkla birleştiren o ipucu!



"YAZ AYLARINDA YAĞLI BESİNLERİN VE YAĞDA KIZARTMALARIN TÜKETİMİNDEN KAÇINILMALI"

Besinleri kızartmak yerine suda haşlamanın daha sağlıklı olacağını belirten Sarıkaya, "Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine süt, taze meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Yaz aylarında yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı, yemeklerde bitkisel sıvı yağların kullanımı, yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır. Yaz aylarında vücut direncini artırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önemlidir. Günde 5 porsiyon taze sebze ve meyve tüketilmesi gerekir" dedi.



"SIVI ALIMININ KARŞILANMASINDA KAHVE, ÇAY VE GAZLI İÇECEKLER TERCİH EDİLMEMELİ"

Tatılı tüketiminin azaltılması gerektiğini kaydeden Sarıkaya, "Kan şekerini hızla yükselten ve hızlı düşüren besinlerin tercih edilmemeli, beyaz ekmek pirinç yerine tam buğday ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir. Enerjisi yüksek basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinlerin tüketimi azaltılmalıdır. Hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Ayrıca yaz aylarında egzersiz ve spor yapılırken kış aylarına göre daha fazla sıvı kaybı yaşanacağı için egzersize başlamadan 15 dakika önce 1-1.5 bardak, egzersiz sırasında ise 10-15 dakikada bir yarım bardak su içmek gereklidir. Ayrıca ter ile kaybedilen minerallerinde yerine konulması açısında ayran da tüketilebilir. Bunun yanında vücudun ihtiyacında fazla su tüketmesi de böbreklerin zarar görmesine ve vücutta ödem oluşmasına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı önemlidir. Ayrıca, yaşamın her döneminde yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, her gün en az 1,5-litre su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine yarım yağlı süt, ayran, doğal maden suyu ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir" diye konuştu.