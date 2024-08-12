'Yazın hasta olmam' demeyin! Bu hata yüz felcini tetikliyor...

Yaz sıcaklarında bunalıp da klimanın derecesini yükseltip, sıcak– soğuk dengesini ayarlayamazsanız, ‘kamyoncu hastalığı ‘olarak da bilinen ve ısı farkına bağlı olarak ortaya çıkan yüz felcine davetiye çıkarabilirsiniz

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:39 PAYLAŞ ABONE OL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu, 'yazın daha az hasta olunur' diye düşünülse de yapılan bazı hataların, hastalıklara daha fazla davetiye çıkardığını söyledi. Prof. Dr. Kozakçıoğlu, yaz aylarında başta klima kullanımı olmak üzere bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.







SICAK VE NEM EKLEM AĞRILARINI ARTIRIYOR

Prof. Dr. Kozakçıoğlu, iklim değişiklikleri ve aşırı sıcakların dışında nemin de insanları çok fazla etkilediğini söyleyerek "Aşırı sıcağın yanı sıra nemin yüzde 70'in üzerinde olması insan sağlığı açısından önemli sakıncalar doğuruyor. Normalde yazın hava ısındığı için bel-boyun fıtığı, kireçlenme gibi eklem ve kas ağrıları hafifliyor. Ancak sıcakla beraber nem olduğunda, bu kişiler terlediği için ağrıları tekrar artabiliyor" dedi. Tüm bunların kalp, akciğer, tansiyon hastaları, felç geçirmiş ve ileri yaştaki insanları daha fazla etkilediğinin de altını çizen Prof. Dr. Kozakçıoğlu, şunlara dikkat çekti: "Sıcaktan ve nemden etkilenmemek için bulunduğunuz ortamın sıcaklığını doğru ayarlamanız gerekir. Özellikle riskli gruptakiler öğlen saatlerinde dışarı çıkmamalı, güneşten korunmalı. Evlerinin sıcaklığını da eğer çok sıcak bir yerde değillerse 23-24 dereceye ayarlamalarında fayda var."

Prof. Dr. Kozakçıoğlu, iklim değişiklikleri ve aşırı sıcakların dışında nemin de insanları çok fazla etkilediğini söyleyerek "Aşırı sıcağın yanı sıra nemin yüzde 70'in üzerinde olması insan sağlığı açısından önemli sakıncalar doğuruyor. Normalde yazın hava ısındığı için bel-boyun fıtığı, kireçlenme gibi eklem ve kas ağrıları hafifliyor. Ancak sıcakla beraber nem olduğunda, bu kişiler terlediği için ağrıları tekrar artabiliyor" dedi. Tüm bunların kalp, akciğer, tansiyon hastaları, felç geçirmiş ve ileri yaştaki insanları daha fazla etkilediğinin de altını çizen Prof. Dr. Kozakçıoğlu, şunlara dikkat çekti: "Sıcaktan ve nemden etkilenmemek için bulunduğunuz ortamın sıcaklığını doğru ayarlamanız gerekir. Özellikle riskli gruptakiler öğlen saatlerinde dışarı çıkmamalı, güneşten korunmalı. Evlerinin sıcaklığını da eğer çok sıcak bir yerde değillerse 23-24 dereceye ayarlamalarında fayda var."