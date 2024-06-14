Yazın keyfini çıkarırken dikkat! Havuzdaki enfeksiyon riskini böyle ortadan kaldırın...



"ÇOCUKLARIMIZA SUYA GİRMEDEN ÖNCE İZİN İSTEMELERİ GEREKTİĞİNİ ÖĞRETİN"

Uzm. Dr. Eroğlu, çocuklarınızı yüzmeye götürmek için daha fazla zaman ayırmak istiyorsanız, bunu güvenli bir şekilde yapmanız önemlidir diyerek ailelerin sorması gereken en önemli şeylerden biri, yetişkin ve çocuk gözetim politikaları olduğunu vurguladı. Uzm. Dr. Eroğlu, "Çocuklarınızı her zaman gözünüzün önünde tutun ve yüzme bilmeyen çocuklar için kolluk veya yüzme yeleği gibi uygun güvenlik ekipmanlarını kullanın. Her havuzun kurallarına uyun ve çocuklarınıza da bu kurallara uymaları, suyun çevresinde dikkatli olmaları ve suya girmeden önce izin istemeleri gerektiğini öğretin" dedi.



"HAVUZDA YÜZEYLER TEMİZ VE PÜRÜZSÜZ OLMALIDIR"

Hepimizin temiz bir havuzda yüzmek istediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Eroğlu, "Ancak tüm havuzlar aynı standartlara sahip değildir. Eğer, havuzun dibini net bir şekilde göremiyor, su bulanık veya kirli gözüküyorsa; ayaklarınızın altında kaygan bir zemin hissediyorsanız, havuzda yüzeyler temiz ve pürüzsüz olmalıdır; yeterli hijyenin sağlanmadığını öngörüp, o yüzme havuzunu tercih etmemelisiniz" açıklamasında bulundu.