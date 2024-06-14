Yazın keyfini çıkarırken dikkat! Havuzdaki enfeksiyon riskini böyle ortadan kaldırın...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Eroğlu, yaz aylarında çocuklarda havuz kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu. Çoğu çocuğun suya girmeyi sevdiğini ve bu durumun her yaştan insan için de keyifli bir etkinlik olduğunu dile getiren Eroğlu, "Çocuğunuzun yüzmeyi bilmeden büyümesini ya da sudan korkmasını istemezsiniz. Yüzme, çocukların stres seviyesini düşürme, anksiyete ve depresyonu azaltma, uyku düzeni ve kalp sağlığını iyileştirme, kan basıncını düşürme ile akciğer kapasitesi ve kemik gücünü artırma gibi bir pozitif yönü ile diğer etkinlikler ve spor faaliyetlerine göre daha faydalıdır" şeklinde konuştu.
"İLK 6 AY BEBEKLERİN DENİZE VEYA HAVUZA GİRMESİNİ ÖNERMİYORUZ"
Bağışıklık sistemimizin gelişiminin tamamlanmaması, vücut ısı kontrolünün sağlanamaması, baş kontrolü gibi nörolojik gelişimlerin yetersiz olabileceği gibi nedenler ile yaşamın ilk 6 ayında denize veya havuza bebeklerin sokulması önerilmemektedir 2. aydan sonra suya alışması amacı ile sıcak ve durgun denizde ebeveynin kucağında birkaç dakika sokulabilir. Yüzme derslerine ise 4 yaşından sonra başlanılması önerilmektedir" diye konuştu.
"YÜZME AKTİVİTESİ EĞLENCELİ HALE GELMELİ"
Herkesin suyun içinde olmayı sevmediğini söyleyen Uzm. Dr. Eroğlu, "Kötü bir deneyim yüzme korkusu geliştirmek için yeterlidir. Bu yüzden ebeveynler olarak acele etmeden, onlara karşı sabırlı olarak yüzmeyi eğlenceli bir hale getirmemiz gerekir. Yetişkinler olarak bizler de sudan korkabiliriz. Çocuğumuza örnek olabilmek ve havuzda mutlu olmadığımızı onların hissetmemesi için sakin ve rahat olmalı veya çocuğumuzun yüzmeyi bilen birisi ile yüzmesine izin vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARIMIZA SUYA GİRMEDEN ÖNCE İZİN İSTEMELERİ GEREKTİĞİNİ ÖĞRETİN"
Uzm. Dr. Eroğlu, çocuklarınızı yüzmeye götürmek için daha fazla zaman ayırmak istiyorsanız, bunu güvenli bir şekilde yapmanız önemlidir diyerek ailelerin sorması gereken en önemli şeylerden biri, yetişkin ve çocuk gözetim politikaları olduğunu vurguladı. Uzm. Dr. Eroğlu, "Çocuklarınızı her zaman gözünüzün önünde tutun ve yüzme bilmeyen çocuklar için kolluk veya yüzme yeleği gibi uygun güvenlik ekipmanlarını kullanın. Her havuzun kurallarına uyun ve çocuklarınıza da bu kurallara uymaları, suyun çevresinde dikkatli olmaları ve suya girmeden önce izin istemeleri gerektiğini öğretin" dedi.
"HAVUZDA YÜZEYLER TEMİZ VE PÜRÜZSÜZ OLMALIDIR"
Hepimizin temiz bir havuzda yüzmek istediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Eroğlu, "Ancak tüm havuzlar aynı standartlara sahip değildir. Eğer, havuzun dibini net bir şekilde göremiyor, su bulanık veya kirli gözüküyorsa; ayaklarınızın altında kaygan bir zemin hissediyorsanız, havuzda yüzeyler temiz ve pürüzsüz olmalıdır; yeterli hijyenin sağlanmadığını öngörüp, o yüzme havuzunu tercih etmemelisiniz" açıklamasında bulundu.
"HAVUZ SUYUNUN PH VE KLOR DÜZEYLERİ DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLMELİDİR"
Havuz temizliğinin öneminden bahseden Uzm. Dr. Eroğlu, "Bazen mikroplar yüzme havuzlarında yayılabilir, ancak riskleri gerçekçi bir şekilde değerlendirmek ve hijyeni en üst düzeye çıkarmak önemlidir. Havuz suyunun pH ve klor düzeyleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Havuz çevresi düzenli olarak temizlenmeli ve kaygan yüzeyler önlenmelidir. Havuzda kullanılan oyuncaklar ve ekipmanlar temiz tutulmalıdır. Bu tarz önlemler yeterli alınmadığında, hijyene dikkat edilmediğinde havuz ile ilişkili bazı enfeksiyonlar sıklıkla çocuklarda görülebilmektedir. Bunlar, ishal ve gastrointestinal enfeksiyonlar, kulak enfeksiyonları (yüzücü kulağı), göz enfeksiyonları (konjonktivit), cilt enfeksiyonları ile yaralar ve yaralanmaların neden olduğu enfeksiyonlardır" dedi.
"ÇOCUKLARLA BİRLİKTE YÜZÜLMELİ"
Yüzme konusunda çocukların teşvik edilmesi gerektiğine değinen Uzm. Dr. Eroğlu, "Yaz aylarında birlikte yüzme konusunda çocuklarımızı teşvik edelim ve ebevenler olarak onlara örnek olalım. Çocuklarımızı havuz kenarında sürekli gözetim altında tutup, havuz çevresinde kaymayı önleyici önlemler alalım ve havuz kuralları konusunda onları eğitelim. Havuz kullanımı sonrası çocukların vücutlarında herhangi bir değişiklik veya rahatsızlık gözlemlendiğinde bir sağlık profesyoneline danışıp, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde spor ve eğlenceli etkinliklere devam etmesi hususunda onlara destek olalım" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.