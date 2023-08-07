Yazın Terletmeyen Kumaş Çeşitleri - Yazlık Kumaş İsimleri ve Türleri Nelerdir?

Yaz günlerinin bunaltıcı ve kavurucu sıcaklarından korunmak isteyen kişiler yaygın olarak terletmeyen kumaş çeşitleri hakkında araştırma yapmaya başlar. Bu konuda bilgi edinmek isteyen kişilere nem ve ter tutucu özelliğe sahip olan hafif ve ince yapıdaki yazlık kumaş isimleri sıralanmalıdır. Ayrıca yazlık kumaşların isimleri sıralanırken bu ürünlerden elbise, gömlek, gecelik, etek ya da şal gibi giysi ve aksesuarlardan hangilerinin üretildiğine de değinilmelidir.

Terletmeyen Kumaş Çeşitleri Nelerdir?

Yaz aylarında terleme sorununu çözmek isteyen kişiler kıyafet seçimlerine özen gösterir. Bu konuda en çok araştırılan husus ise terletmeyen kumaş çeşitleridir. Gerek üst giyim gerek ise alt giyim parçalarında doğru kumaşların tercih edilmesi sayesinde kavurucu yaz sıcaklarından korunulması mümkündür. Dolayısıyla yaz aylarında açık renkli giysilerin seçilmesi önerildiği gibi bu kıyafetlerin hangi kumaştan üretildiğine de göz atılmasında fayda vardır. Pek çok kişi tarafından araştırılan yazlık kumaş isimleri ile bu kumaş çeşitlerinin özelliklerini anlaşılır kılan açıklamalar aşağıdaki gibidir: