Yazın Terletmeyen Kumaş Çeşitleri - Yazlık Kumaş İsimleri ve Türleri Nelerdir?

Yaz günlerinin bunaltıcı ve kavurucu sıcaklarından korunmak isteyen kişiler yaygın olarak terletmeyen kumaş çeşitleri hakkında araştırma yapmaya başlar. Bu konuda bilgi edinmek isteyen kişilere nem ve ter tutucu özelliğe sahip olan hafif ve ince yapıdaki yazlık kumaş isimleri sıralanmalıdır. Ayrıca yazlık kumaşların isimleri sıralanırken bu ürünlerden elbise, gömlek, gecelik, etek ya da şal gibi giysi ve aksesuarlardan hangilerinin üretildiğine de değinilmelidir.
Terletmeyen Kumaş Çeşitleri Nelerdir?
Yaz aylarında terleme sorununu çözmek isteyen kişiler kıyafet seçimlerine özen gösterir. Bu konuda en çok araştırılan husus ise terletmeyen kumaş çeşitleridir. Gerek üst giyim gerek ise alt giyim parçalarında doğru kumaşların tercih edilmesi sayesinde kavurucu yaz sıcaklarından korunulması mümkündür. Dolayısıyla yaz aylarında açık renkli giysilerin seçilmesi önerildiği gibi bu kıyafetlerin hangi kumaştan üretildiğine de göz atılmasında fayda vardır. Pek çok kişi tarafından araştırılan yazlık kumaş isimleri ile bu kumaş çeşitlerinin özelliklerini anlaşılır kılan açıklamalar aşağıdaki gibidir:
- Şile bezi kumaş: Gömlek, gecelik, elbise, bluz ve şal yapımında kullanıldığı bilinen bu kumaş çeşidinin ince yapıda olduğu söylenebilir. Şile bezi kumaş pamuklu yapıda iken oldukça rahat ve hafif olarak nitelendirilir.
- Krep kumaş: Bu kumaş çeşidi genelde ipek, viskoz ya da yün iplerle dokunur. İnce yapıda olan krep kumaştan pantolon, bluz, gömlek, şal ve elbise gibi çeşitli giysiler ve aksesuarlar üretilir.
- Keten kumaş: Adını aldığı bitkinin liflerinden üretilen keten kumaş iri gözeneklere sahip olduğu için hava alımını kolaylaştırmasıyla öne çıkar. Bu kumaş çeşidinden özellikle havlu, elbise, gömlek ve pantolon gibi ürünlerin üretildiği bilinir.
- Poplin kumaş: Keten, ipek veya pamuktan sık dokunmuş olan poplin kumaş ince yapıdadır. Özellikle gömlek yapımında kullanıldığı bilinen poplin kumaştan üretilen giysiler hava akışını destekleyerek terlemeyi azaltır.
- İpek kumaş: Bu kumaş çeşidi ipek böceği tarafından üretilen parlak ve yumuşak yapıdaki liflerden elde edilir. Doğal liflerden üretildiği için sağlıklı bir kumaş çeşidi olarak nitelendirilen ipek aynı zamanda dayanıklı ve hafiftir. Bu kumaş çeşidinden yaygın olarak elbise, gecelik, şal, etek ve kravat gibi giysiler ile aksesuarlar üretilir.
- Pamuklu kumaş: Pamuk ipliğiyle farklı ipliklerin karıştırılması sonucunda elde edilen pamuklu kumaşlar kışın üşümeyi engellerken yazın ise terlemenin önüne geçer. Bu kumaş çeşidinden yapılan bluz, pantolon, şort, etek, şal, elbise ve gömlek gibi ürünlerin nem ve teri hapsederek vücudu rahatlattığı bilinir.
- Tülbent kumaş: Nemi hapsetmesiyle öne çıkan tülbent kumaş ince ve seyrek dokunmuş iken yumuşak ve hafif yapıdadır. Bu kumaş çeşidinden yaygın olarak elbise, şal, yemeni, yazma ve gömlek gibi parçalar üretilir.