Yediğinizde mide bağırsak duvarına yapışıyor! Her öğünde tükettiğiniz bu şey…

Glüten, bazı kişilerde ciddi yan etkilere neden olabilir. Bazı insanlar, vücudun onu bir toksin olarak algıladığı ve kişinin bağışıklık hücrelerinin aşırı tepki vermesine ve ona saldırmasına neden olan glutene farklı tepki verir.
Farkında olmadan hassas bir kişi glüten yemeye devam ederse, bu iltihaplanma ile sonuçlanan bir tür savaş alanı oluşturur. Yan etkileri, otoimmün bozukluk çölyak hastalığında görüldüğü gibi hafif (yorgunluk, şişkinlik, dönüşümlü kabızlık ve ishal) ila şiddetli (kasıtsız kilo kaybı, yetersiz beslenme, bağırsak hasarı) arasında değişebilir.
MİDE BAĞIRSAK DUVARINA YAPIŞIYOR
Dr. Ümit aktaş ekmekten uzak durmanızı söyleyerek, şu sözleri ekledi:" Ekmek yemezsen kasların erir diyorlar. Ekmek yemezseniz kaslarınız erimez böyle bir şey yok. Bunun biyokimyasal bir açıklaması yok. Kaslarınızın güçlenmesini istiyorsanız, yağ ve protein yiyeceksiniz. Sağlıklı yağları bol bol tüketmeye ihityacınız var. Ama ekmeğe ihtiyacınız yok.
Bir dilim ekmek demek glüten demektir. Glüten yapışkan bir moleküldür. Hamur yoğururken elinize yapışan bir moleküldür. Yedikten sonra da mide bağırsak duvarına yapışır. Ardından hastalıkları doğrurur. Bu yüzden ekmekten uzak durun." diyor.
KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİR
Tüm ekmek sepetini yemek, kan şekeri seviyenizi yükseltmeye neden olabilir. Ayrıca kan şekeri, düzeyleriniz yükseldikçe bunun potansiyel olarak tip 2 diyabet riskinde artışa yol açabileceğini akılda tutmak önemlidir.
Kan şekeri hızla yükseldiğinde, şekeri hücreye itmek için fazla insülin kan dolaşımına salınır. Bu düzenli olarak meydana geldiğinde, hücreler daha fazla insüline dirençli hale gelir ve zamanla glikoz seviyelerini kontrol etmeyi zorlaştırır.
KİLO ALABİLİRSİNİZ
Ekmeğin aşırı yemeye ve daha fazla kilo almanıza neden olacak isteklere yol açabilmesinin yanı sıra, beyaz ekmek lif ve besin maddelerinden arındırılmıştır. Bu, vücudunuzun onları çok hızlı bir şekilde parçaladığı anlamına gelir, bu nedenle lif sizi daha uzun süre tok tuttuğu için bol miktarda yemek istediğiniz bir şey olduğunda lif almazsınız.
MİKRO BESİNLER EKLENİYOR
Ekmek, protein, lif, vitaminler ve mineraller gibi önemli besin maddelerinde genellikle düşüktür. Bununla birlikte, bazı türler, besin değerlerini artırmak ve eksiklikleri önlemek için ekstra mikro besinlerle zenginleştirilmiştir.
KALP HASTALIĞI VE KRONİK RAHATSIZLIK RİSKİNİ ARTIRIR
Hazır beyaz ekmek gibi yüksek miktarda basit karbonhidrat tüketimi kilo alımına neden olabilir. Diyabet, kalp hastalığı ve birçok kronik rahatsızlıkların riskini artırabilir.