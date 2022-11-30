Yediğinizde mide bağırsak duvarına yapışıyor! Her öğünde tükettiğiniz bu şey…

KİLO ALABİLİRSİNİZ

Ekmeğin aşırı yemeye ve daha fazla kilo almanıza neden olacak isteklere yol açabilmesinin yanı sıra, beyaz ekmek lif ve besin maddelerinden arındırılmıştır. Bu, vücudunuzun onları çok hızlı bir şekilde parçaladığı anlamına gelir, bu nedenle lif sizi daha uzun süre tok tuttuğu için bol miktarda yemek istediğiniz bir şey olduğunda lif almazsınız.