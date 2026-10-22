Yedikten saatler sonra ortaya çıkıyor! Masum görünen mantar karaciğeri iflas ettirebiliyor





"MANTARA UYGULANAN İŞLEM TOKSİN MADDEYİ AZALTMIYOR"

Doğadan bilinçsizce toplanıp tüketilen mantarların zehirlenme vakalarına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Vedat Göral, "Özellikle ılık havalarda ve bu mevsimde mantar zehirlenmesi çok sık görülüyor ve maalesef bilinçsizce tüketildiğinde ölümler meydana geliyor. Taze, kurutulmuş veya pişmiş mantarlarda da bu risk var. Mantar pişmişse ya da kurutulmuşsa bir şey olmaz mantığı yanlış. Çünkü pişirilse, kaynatılsa veya kurutulsa da içindeki toksin gitmiyor. Mantarın ülkemizdeki bazı çeşitlerini vatandaş bilmediği için rastgele topluyor ve pişiriyor ama aslında bu yanlış. Mutlaka marketlerde satılan kültür, istiridye mantarı gibi mantarları, etiketli mantarları tüketmek lazım. Dışarıdan topladığımız, komşu, arkadaş tavsiyesi ile mantar tüketmemek lazım" dedi.