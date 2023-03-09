Yemeğe bir tutam bile atarken dikkat! Böbreklerinizi çürütmesin...

Böbrek hastalıkları tüm dünyada artış gösteriyor. Bu nedenle beslenme alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve günlük olarak yeterli miktarda su tüketilmeli. Diyet için en önemli nokta, fazla tuz tüketiminin sınırlandırılmasıdır. Özellikle işlem görmüş hazır yiyecekler, salamura yiyecekler, turşu, salça, peynir ve zeytin gibi yüksek oranda tuz içeren gıdalar kontrollü olarak tüketilmeli hatta yıkayarak ya da suda bekleterek tuzu azaltılmalıdır" ifadelerini kullandı.