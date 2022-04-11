Yemek yerken bunlara mutlaka dikkat edin! Sindirim sistemini yerle bir ediyor

Çiğnemek kadar basit bir şeyin vücudumuzda büyük bir fark yaratabileceğini biliyor musunuz? Aynı zamanda genel sağlığımızı da iyileştiriyor. Özellikle, yediklerimizi yavaş çiğnemek bizim için en doğru olandır. O halde, gelin birlikte çiğnemenin vücudumuz üzerinde yarattığı etkilere bir bakalım…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.04.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 18:07

Tükürükle karıştırılmış yiyecekleri çiğneme süreci, ihtiyacımız olan tüm besin maddelerini daha kolay emilmesine yardımcı olur. Bu nedenle yemeğinizi yavaş çiğnemek en iyisidir. Her lokma yaklaşık 32 kez çiğnenmelidir. Bu sizin; yemekten daha fazla zevk almanızı, diş sağlığını güçlendirmenizi ve daha sayamadığımız birçok yararı sağlıyor.

YAVAŞ ÇİĞNEMEK KİLO ALIMINI ÖNLER Yemeğinizi yavaş çiğnemek, daha az yemenizi sağlayacaktır. Bu durumda çok fazla besin tüketmemiş olacaksınız. Sadece bu da değil, yavaş yemek ve dikkatli çiğnemek, kilo almanızı önlüyor ve iştahınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Ayrıca metabolizmayı çalıştırıyor aşırı yemenize engel oluyor ve karnınızdaki kan dolaşımını hızlandırıyor.