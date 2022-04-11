Yemek yerken bunlara mutlaka dikkat edin! Sindirim sistemini yerle bir ediyor

Tükürükle karıştırılmış yiyecekleri çiğneme süreci, ihtiyacımız olan tüm besin maddelerini daha kolay emilmesine yardımcı olur. Bu nedenle yemeğinizi yavaş çiğnemek en iyisidir. Her lokma yaklaşık 32 kez çiğnenmelidir. Bu sizin; yemekten daha fazla zevk almanızı, diş sağlığını güçlendirmenizi ve daha sayamadığımız birçok yararı sağlıyor.
YAVAŞ ÇİĞNEMEK KİLO ALIMINI ÖNLER
Yemeğinizi yavaş çiğnemek, daha az yemenizi sağlayacaktır. Bu durumda çok fazla besin tüketmemiş olacaksınız. Sadece bu da değil, yavaş yemek ve dikkatli çiğnemek, kilo almanızı önlüyor ve iştahınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Ayrıca metabolizmayı çalıştırıyor aşırı yemenize engel oluyor ve karnınızdaki kan dolaşımını hızlandırıyor.
ÇİĞNEME BİLİŞSEL YETENEK İLE İLGİLİDİR
Çiğneme aslında hafıza ve genel bilişsel yetenek ile ilgilidir. Beyninize giden kan akışını ve oksijeni artırarak daha iyi bir zihinsel sonuç sağlar. İyi çiğneyen insanlar; daha iyi dikkat, uyanıklık, problem çözme, bilgi edinme ve karar verme becerilerine sahiptir. Kötü çiğneyenlerin; kelime hazinesi, hafıza ve genel olarak öğrenme konusunda zorluk çekebilir.
AZ ÇİĞNEMEK SİNDİRİM SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR
Hızlı çiğneyip yutarsanız, sindirim sisteminiz dengesiz hale gelebilir ve vücudunuz yiyecekleri gerektiği gibi parçalamayabilir. Bu asit reflüsü, kramplar, şişkinlik ve daha fazlasıyla sonuçlanabilir. Çok geçse ve çok hızlı yediyseniz, sindirim sorunlarınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz bazı şeyler var
ÇİĞNEME STRES İLE BAŞA ÇIKMANIZI SAĞLIYOR
Çiğneme, stres hormonunu azaltmanın harika bir yoludur. Stresliyken çiğnemek kaygılanmanızı engeller ve kemiklerinizi güçlendirir. Ayrıca hamile bir kadın stresli olduğunda, çocuğu büyüdükçe depresyona girebilir. Stres ile başa çıkmak için; sakız çiğnemeniz yardımcı olacaktır.
ÇİĞNEME DAHA İYİ BİR KONSANTRASYON SAĞLAR
Örneğin sakız çiğnemek; daha iyi konsantre olmanıza ve üzerinde çalışması biraz zaman alan şeylere dikkat etmenize yardımcı olabilir. Bunun nedeni; çiğnediğinizde oksijenin beynin dikkat ile ilgili bölümlerine gitmesi ve daha fazla oksijen aldığımızda uyanık kalma olasılığımızın daha yüksek olmasıdır.
ÇİĞNEME BEBEKLER DE KONUŞMANIN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLUR
Bebekler yiyecekleri yemeye başladığında, çiğneme onların dillerini delmelerine yardımcı olur. Bu da; kelimeleri telaffuz etmeyi öğrenirken çıkardıkları birçok ses için çok önemlidir. Somut yiyecekler, dudaklar ve dil kasları ile birlikte çenelerini ilerletmeye yardımcı olur. Onlara gerekenden daha geç katı yiyecekler vermeye başlarsanız, bebeğinizin yeni yiyecekler konusunda daha telaşlı ve cahil olmasına, ayrıca büyüdükçe seslerinin bozulmasına neden olabilir.