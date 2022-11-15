Yemeklerin vazgeçilmezi diyoruz fakat içten içe zehirliyor! Beklettiğinizde enfeksiyona zemin hazırlıyor...

BESİNLERLE DOLU

Soğan, besin açısından oldukça zengin bir gıda olarak kabul edilir. Bu, az sayıda kalori ve çok sayıda besin içerdikleri anlamına gelir. Bunlar harika bir potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Potasyum, enerjinizi ve metabolizmanızı artırmaya yardımcı olur.