Yemeklerin vazgeçilmezi diyoruz fakat içten içe zehirliyor! Beklettiğinizde enfeksiyona zemin hazırlıyor...

Yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan, her yemeğe yakışan besinlerden biri oluyor. Antibiyotik etkisi yaratan besin değerleri sayesinde sağlığa olan yararları ile biliniyor. Fakat doğru tüketilmediğinde yararından çok zararı da olabiliyor. Gelin nasıl olduğuna birlikte bakalım.
ENFEKSİYONA NEDEN OLUYOR
Yapılan araştırmalarda uzmanlar, soğanın saklama kabında veya buzdolabında saklanmasının bakteri oluşumuna neden olacağını açıkladı. Bu yüzden kesilen soğanlar kesinlikle bekletilmeden tüketilmelidir.
Aksi halde yanlış bir şekilde tüketilirse, enfeksiyon kapmasının yanında, zehirlenmeye yol açabilir. Aynı zamanda yarım kalmış bir soğanı ertesi gün kesinlikle tüketmeyin! Yemeklere konması da büyük tehlike oluşturuyor.
SOĞANIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELER?
ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ÇOK ZENGİN
Antioksidanlar, serbest radikal moleküllerle savaşarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir . Vücut radyasyona veya tütün dumanına maruz kaldığında serbest radikaller gelişir. Bu moleküller diyabet, kalp hastalığı ve kansere neden olabilir. Soğan yiyerek vücudunuzun serbest radikallerle savaşmasına ve genel sağlığınızı iyileştirmesine yardımcı olabilirsiniz.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Şeker hastalığınız varsa soğan, kan şekeri seviyenizi sabit tutmanıza yardımcı olmak için mükemmel bir yoldur. Soğanlardaki flavonoidler, kan şekeri seviyelerini stabilize etmek için çalışır. Seviyeler düşükse, yorgunluk, kaygı, baş ağrısı ve daha birçok belirti yaşayabilirsiniz.
SİNDİRİME YARDIMCI OLUR
Soğanlar yüksek miktarda prebiyotik ve lif içerir. Vücutta bu, sindirime yardımcı olarak, bağışıklık sistemini güçlendirerek ve iltihabı azaltarak bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.
BESİNLERLE DOLU
Soğan, besin açısından oldukça zengin bir gıda olarak kabul edilir. Bu, az sayıda kalori ve çok sayıda besin içerdikleri anlamına gelir. Bunlar harika bir potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Potasyum, enerjinizi ve metabolizmanızı artırmaya yardımcı olur.
Magnezyum vücudun bağ dokusu oluşturmasına yardımcı olur, kemik sağlığına yardımcı olur ve kan pıhtısı oluşturma şansını azaltır.
C VİTAMİNİ KAYNAĞIDIR
Soğanın yüksek miktarda C vitamini içerdiğini biliyor muydunuz? C vitamini vücudunuzun düzgün çalışması için gereklidir. Kan damarlarının oluşumuna yardımcı olur, bağışıklık sisteminizi geliştirir ve kıkırdak oluşturur.
KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER
Araştırmalar, soğanların bazı insanlarda kemik yoğunluğunu iyileştirdiğini kanıtladı. Sonuç olarak, soğan tüketimi 50 yaş üstü kişilerde kemiklerin güçlenmesine ve kırık riskinin azalmasına yardımcı olabilir.
KANSERE KARŞI KALKAN OLUYOR
Kanser geliştirme riskiniz konusunda endişeleriniz varsa, daha fazla soğan tüketmek isteyebilirsiniz. Araştırmacılar, orta derecede soğan tüketiminin kolorektal, gırtlak ve yumurtalık kanseri riskini azalttığını buldu.
ANTİ-İNFLAMATUAR ÖZELLİKLERE SAHİP
Soğan, quercetin adı verilen bir antioksidan içerir. Quercetin bir anti-inflamatuardır ve vücuttaki iltihapla savaşmak için çalışır. Şişliği azaltmada, artrite yardımcı olmada ve mesane enfeksiyonlarını tedavi etmede harikadır.