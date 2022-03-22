Yemekten sonra uykusu gelenler dikkat! Öyle bir şeyin işareti ki...

Eğer tüm yaptığınız diyet ve egzersizlere rağmen "Su içsem yarıyor" ya da " Ne yapsam kilo veremiyorum" diyorsanız siz de insülin direncine sahip olup farkında varamayanlardan olabilirsiniz. Gereğinden fazla yiyecek tüketmek sindirim sistemini zorladığı için, yağlı veya yüksek karbonhidratlı yemekler ise kandaki şeker seviyesini normalden fazla yükselttiğinden uyku getirmesi oldukça normaldir. Ancak sağlıklı ve dengeli öğünler sonrası yorgun hissetmek insülin direncinin habercisi olabilir.

KOLAYCA ANLAŞILIYOR

Sağlık kuruluşlarına sabah aç olarak vereceğiniz açlık kan şekeri ve insülin seviyenizi ölçtürmeniz yeterli. Bu iki sonucu birbiri ile çarpıp 405'e böldüğünüzde çıkan sonuç 2,5 üzeri düzeyde ise sizde insülin direnci var demektir. insülin direnci ile yaşamak kilo vermeyi zorlaştırdığı gibi kişilerde şeker hastalığı, damar sertleşmesi ve hatta kalp krizi gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu durumda hekiminiz tavsiyesi doğrultusunda alınan basit önlemler ve gerekli durumlarda ilaç takviyesi hayat kalitenizi arttırmaya yardımcı olacaktır.

İNSÜLİN DİRENCİNE SAVAŞ AÇIYORUZ!

Hayatınızdan yapacağınız basit değişikler ile hızlı sonuçlar alabilir, yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz. Uzmanlar insülin direnci söz konusu olduğunda hareketin önemini vuruluyor. Günde 30 dakikanızı ayıracağınız yürüyüşleri haftanın beş günü yapmanız, yediklerinize özen göstermeniz büyük ölçüde etkili oluyor.



İNSÜLİN DİRENCİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ?

İçeriğinde yüksek nişasta bulunan patates ve bezelye gibi gıdaları mümkün olduğunca az tüketmek, aynı zamanda yüksek şeker barındıran gıdalardan ve meyve suyu gibi içeceklerden uzak durmak, balık gibi yağsız proteinleri beslenmenize dahil etmek insülin direncini kırmakta büyük yarar sağlıyor.