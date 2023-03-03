Yeni Doğan Bebeklerde Sarılık Sınırı Kaçtır? Yenidoğan Bebekte Sarılık Değeri Kaç Olursa Tehlikeli?

Yeni doğan bebeklerde sarılık sınırı kaçtır sorusuna verilecek cevap yeni doğum yapmış anneler tarafından çokça merak edilmektedir. Yeni doğan bebeğin kanında bulunması gereken bilirubin düzeyi 1-2 mg/dl civarındadır. Aşırı miktarda bilirubin oluşması ile bu düzey 5 mg/dl'yi aştığında yeni doğan bebekte sarılık görülmektedir. Akla gelen bir diğer konu ise bebeklerde sarılık değeri kaç olursa tehlikeli olur sorusudur. Araştırmalar bu üst sınır değeri 30 mg/dl olarak, hekimler ise 20 ml/dl olarak kabul edilmektedir.

Yeni Doğan Bebeklerde Sarılık Sınırı Kaçtır?

Sarılık, yeni doğan bebekte fazla bilirubinin depolanmasından dolayı ciltte meydana gelen sararmaya verilen isimdir. Bu açıklama yeni doğan sarılığı neden olur sorusuna cevap olarak verilebilmektedir. Bu durumun gözle değerlendirilmesi mümkün değildir. Bunun için hekimler tarafından kan serumunun analiz edilmesi gerekmektedir. Sarılık, sağlıklı ve zamanında doğan bebeklerin %60'ında, erken doğan bebeklerin ise %80'inde görülmektedir. Sarılığın tedavisi için uygulanacak yöntem, sarılığa neden olan duruma göre değişiklik göstermektedir. Sarılığın en önemli nedenleri kan uyuşmazlığı ve karaciğerdeki enzim sisteminin yavaş çalışması olarak gösterilmektedir. Kan uyuşmazlığı iki şekilde gerçekleşebilmektedir; ABO uyuşmazlığında annenin kan grubu O ve bebeğin kan grubu A veya B olmaktadır. Rh uyuşmazlığında ise anne Rh negatif iken bebek Rh pozitif olmaktadır.

Anne ile karnındaki bebeğin alyuvarları farklıdır. Bebek doğduğunda kanındaki alyuvarlar yok edilip onun yerine yeni alyuvarlar gelmektedir. Ancak bu gelen alyuvarlar yüksek miktarda, sarılık yapan bilirubin üretmeye başlamaktadır. Sonucunda karaciğerde işlenip vücuttan atılabileceğinden fazla miktarda bilirubin oluşmaktadır. Bu durum bilirubin maddesinin, bebeğin kanında ve dokularında birikmesine sebep olmaktadır. Böylelikle sarı renge sahip olan bu madde bebeğin cildini sarı renge dönüştürmekte ve yeni doğan sarılığını oluşturmaktadır. Yeni doğan sarılığı bulaşıcı bir durum değildir ve anne sütü ile beslenme sarılığın süresini uzatmaktadır. Yenidoğanda sarılık değeri kaç olunca hastaneye yatırılır ve kaç günde geçer gibi sorularının cevapları yazının devamında yer almaktadır.

Yeni doğan bebekte sarılık belirtileri; bebeğin renginin çok sarı olması, başlangıçta uykuya meyilli olması, beslenmesinin iyi olmaması, huzursuzluk, uyarıya aşırı cevap vermesi ve havale olarak sıralanabilmektedir. Yeni doğan sarılığı açısından ise riskli bebekler şu şekilde sıralanmaktadır; yeni doğan döneminde ağır sarılık geçiren kardeşi olanbebekler, anne kan grubu "O" olan bebekler, anne kan grubu "Rh negatif" olan bebekler, erken doğan bebekler, ciddi enfeksiyonu olan bebekler ve kafada şişlik oluşmasına neden olabilecek doğum travmasına maruz kalan bebekler.

Yenidoğan Bebekte Sarılık Değeri Kaç Olursa Tehlikeli?

Yeni doğan bir bebeğin kanında olması gereken bilirubin düzeyi 1-2 mg/dl civarındadır. Bu düzey 5 mg/dl'yi geçtiğinde sarılık fark edilir hale gelmektedir ve ilk olarak göz akları sararmaya başlamaktadır. Fizyolojik sarılıkta bilirubin miktarları genellikle zamanında ve sağlıklı doğmuş bebeklerde 12,9 mg/dl'yi, erken doğmuş bebeklerde ise 15 mg/dl'yi geçmez. Bilirubin düzeyine göre yeni doğan bebeklerin hangi bölgelerinin sararacağı aşağıda sıralanmaktadır;

5 ile 8 mg/dl arasında, baş ve boyun bölgesinde,

8 ile 10 mg/dl arasında, vücudun üst bölümünde,

10 ile 13 mg/dl arasında, vücudun alt kısmında,

13 ile 16 mg/dl arasında, kol ve bacaklarda,

20 mg/dl ise eller ve ayaklarda sarılık görülmektedir.

Zamanında ve sağlıklı doğmuş yeni doğan bebeklerde 12,9 mg/dl'yi, erken doğmuş bebeklerde ise 15 mg/dl'yi geçtiğinde hastaneye yatırılması, yenidoğanda sarılık değeri kaç olunca hastaneye yatırılır sorusuna cevap olarak verilebilmektedir. Bazı durumlarda sarılığın şiddeti beyin hücrelerine zarar verebilmektedir. Bu durum zekâ geriliği, az duyma ve konuşma bozukluklarına neden olabilmektedir. Oluşan sarılık kaç günde geçer sorusuna ise doğumdan 2-3 gün sonra görülmeye başlanıp 7-10 gün içinde kaybolur şeklinde cevap verilebilmektedir.