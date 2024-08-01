Yeni doğum yapmış anneler dikkat! Meğer kanser riskini azaltıyormuş...

Emzirme döneminde olan anneler için psikolojik kaygılar ciddi engellere neden olabiliyor. Annenin yaşamış olduğu stres ve endişe süt miktarını olumsuz olarak etkileyebiliyor. Konu ile ilgili Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, annelere önerilerde bulunarak, bu tarz sorun yaşayanlar için çözümler sundu.

İHA Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:49 PAYLAŞ ABONE OL

Hem anne hem de bebek için emzirme dönemi çok önemlidir. Emziren annelere her türlü desteğin verilmesi gerektiğini ifade eden uzman, meme ve yumurtalık kanseri riskinin azaldığı. Doğum sonrası depresyonun ise çok daha az görüldüğü ifade etti.

EMZİRME HAKKINDA DOĞRU BİLGİ ALAN ANNENİN KENDİNE GÜVENİ ARTAR

Doç. Dr. Demir, annelerin emzirmeyle ilgili doğru bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi: "Psikolojik kaygılar nedeniyle emziremeyen anneler, gerekli destek sağlandığında bu süreci daha başarılı bir şekilde yürütebilir. Bu nedenle, annelere yönelik psikolojik destek, bilgilendirme ve eğitim çalışmaları artırılmalıdır. Toplum olarak annelere her türlü desteği vermeli ve emzirmenin önemini yaygınlaştırmalıyız. Annelerin doğum sonrası dönemde psikolojik destek alması kaygı düzeylerini azaltabilir. Bu destek, profesyonel bir psikolog veya terapist tarafından sağlanabilir. Emzirme konusunda doğru bilgiye sahip olmak, annelerin kendine güvenini artırır. Hastanelerde ve sağlık merkezlerinde verilecek eğitimler, bu konuda önemli bir rol oynar. Aile üyelerinin ve yakın çevrenin desteği, annelerin kaygılarını azaltmada etkilidir. Özellikle eşlerin bu süreçte destekleyici ve anlayışlı olmaları büyük önem taşır."