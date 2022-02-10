Yeni virüs salgını Afrika’dan! İlk vaka İngiltere’den duyuruldu: Sağırlığa neden oluyor!

İngiltere’de son günlerde tespit edilen virüs, büyük bir panik yarattı. Batı Afrika’dan dönen iki kişide Lassa ateşi tespit edildi. Sağlık yetkilileri, enfekte olan hastaların İngiltere’nin doğusunda yaşayan aynı ailenin iki üyesi olduğunu açıkladı. Bu virüs, İngiltere’de şimdiye kadar tespit edilen sadece 10 kemirgen kaynaklı hastalık vakası olarak yer alıyor. Üstelik 2009’dan bu yana tespit edilen ilk vaka.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.02.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 12:12

Gelen aile içerisinde üçüncü bir kişinin yaklaşık 100 kişiden birini öldüren Ebola benzeri bir virüse sahip olduğundan şüphelenilirken doğrulama için test sonuçlarının beklendiği bildirildi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, vakaların arasında ileriye dönük bulaşma olup olmadığı konusunda net bir veri olmadığını belirtti. Teyit edilen hastalardan biri, kontrol altına alınması için hastaneye kaldırılırken ikincisinin tamamen iyileştiği bildirildi. Üçüncü vaka ise hala izlenmeye devam ediyor. ;

"FARE DIŞKISINDAN BULAŞIYOR" Lassa Ateşi adı verilen bu hastalık, Nijerya, Liberya ve Gine gibi Afrika'nın batı kıyısında yer alan ülkelerde salgın olarak devam ediyor. İnsanlar genellikle enfekte olan farelerin idrarı veya dışkısına maruz kalmış olan yiyecekler ve ev eşyalarına maruz kaldıktan sonra bu hastalığı kapıyor. Ancak kadınlarda vajinal kanamaya neden olan bu virüs, aynı zamanda farklı nöbetleri tetikliyor. Bu virüs aynı zamanda vücut sıvıları yoluyla da bulaşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşı %80'inde hiçbir semptom görülmüyor. Ayrıca çoğu insan, tamamen iyileşirken virüs vakalarının yüzde %1'inde ölümcül sonuçlar oluşuyor. Semptomları olan kişiler arasında ise hastaların dörtte biri geçici sağırlık durumuyla karşı karşıya kalıyor. Diğer semptomlar baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kusma olarak sıralanıyor. Tüm bunların yanı sıra bazı vakalarda ağız ve burun kanaması da tetikleniyor. Bununla birlikte, hızlı bir tedavi uygulanmazsa yavaş gelişen şok, nöbet, titreme ve koma görülebiliyor. ;