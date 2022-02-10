Yeni virüs salgını Afrika’dan! İlk vaka İngiltere’den duyuruldu: Sağırlığa neden oluyor!

Gelen aile içerisinde üçüncü bir kişinin yaklaşık 100 kişiden birini öldüren Ebola benzeri bir virüse sahip olduğundan şüphelenilirken doğrulama için test sonuçlarının beklendiği bildirildi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, vakaların arasında ileriye dönük bulaşma olup olmadığı konusunda net bir veri olmadığını belirtti.
Teyit edilen hastalardan biri, kontrol altına alınması için hastaneye kaldırılırken ikincisinin tamamen iyileştiği bildirildi. Üçüncü vaka ise hala izlenmeye devam ediyor.;
"FARE DIŞKISINDAN BULAŞIYOR"
Lassa Ateşi adı verilen bu hastalık, Nijerya, Liberya ve Gine gibi Afrika'nın batı kıyısında yer alan ülkelerde salgın olarak devam ediyor. İnsanlar genellikle enfekte olan farelerin idrarı veya dışkısına maruz kalmış olan yiyecekler ve ev eşyalarına maruz kaldıktan sonra bu hastalığı kapıyor. Ancak kadınlarda vajinal kanamaya neden olan bu virüs, aynı zamanda farklı nöbetleri tetikliyor. Bu virüs aynı zamanda vücut sıvıları yoluyla da bulaşabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşı %80'inde hiçbir semptom görülmüyor. Ayrıca çoğu insan, tamamen iyileşirken virüs vakalarının yüzde %1'inde ölümcül sonuçlar oluşuyor. Semptomları olan kişiler arasında ise hastaların dörtte biri geçici sağırlık durumuyla karşı karşıya kalıyor. Diğer semptomlar baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kusma olarak sıralanıyor. Tüm bunların yanı sıra bazı vakalarda ağız ve burun kanaması da tetikleniyor. Bununla birlikte, hızlı bir tedavi uygulanmazsa yavaş gelişen şok, nöbet, titreme ve koma görülebiliyor.;
"BULAŞ RİSKİ İHTİMALLERİ ARAŞTIRILIYOR"
Hastalar genellikle antivirallerle tedavi edilirken duruma göre oksijen takviyesi ve tansiyon ilaçları da kullanılıyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı'ndan tıbbi danışman Dr. Susan Hopkins, İngiltere'de görülen Lassa ateşi vakasınıın iki kişide tespit edildiğini, olası diğer bulaş ihtimallerinin ise araştırıldığını belirtti. Bu virüsün ise yakın zamanda Batı Afrika'ya yapılan seyahatlerle bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.
Uygun bir değerlendirme için destek ve takviye sağlamak için vakalarla yakın temasta bulunan kişilerle iletişime geçilerek bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor. Vakaların tedavi gördüğü hastaneden ise en üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alındığına dair açıklama geldi.