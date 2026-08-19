Yenidoğanlarda gizli tehlike: Bu belirtiler sıvı kaybının habercisi olabilir!

SICAK ODADA BEBEĞİ KAT KAT GİYDİRMEYİN Yenidoğanların bulunduğu odanın sıcaklığının da yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Öktem, "Sıcak yaz günlerinde bebeğin bulunduğu odanın 22-24 derece arasında olmasını öneriyoruz. Klima, vantilatör veya cam açarak odayı havalandırmak mümkün ancak havanın doğrudan bebeğe temas etmemesi gerekiyor" dedi. Bebeğin gereğinden fazla giydirilmesinin de sıvı kaybını artırabileceğini ifade eden Doç. Dr. Öktem, "Genel kuralımız, anne ve babanın evde ne giydiğine bakarak bebeğe de yaklaşık bir kat daha fazla kıyafet giydirilmesidir. Bebeği çok katlı giydirmekten kaçınmak gerekiyor" diye konuştu.

EL VE AYAKLARINA BAKARAK ATEŞİNİZİ ÖLÇMEYİN Ailelerin bebeğin vücut sıcaklığını değerlendirirken yalnızca el ve ayaklara bakmasının doğru olmadığını belirten Doç. Dr. Öktem, "Bebeğin el ve ayaklarındaki dolaşım yeterli olmadığı için bu bölgeler daha soğuk hissedilebilir. Bu nedenle anne-babanın bebeği daha soğuk zannederek gereğinden fazla giydirmesi sıvı kaybına yol açabilir" uyarısında bulundu. Evde termometre bulundurulmasını öneren Doç. Dr. Öktem, "Bebeğin göğüs veya ense bölgesinde ısı artışı hissedildiğinde ölçüm yapılmalı. Yenidoğan bir bebeğin vücut ısısı 36,5-37,5 derece arasında olmalıdır" dedi.

SIVI KAYBI SARILIĞI DA TETİKLEYEBİLİYOR Yenidoğanlarda sıvı kaybının yalnızca susuzlukla sınırlı kalmadığını belirten Doç. Dr. Öktem, özellikle yaz aylarında sarılık açısından da dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Öktem, "Sıvı alımı azaldığında bebeğin idrar ve kaka yapımı da azalabiliyor. Bu durum sarılığın atılmasını zorlaştırabiliyor" ifadelerini kullandı. Bebeğin beslenememesi, belirgin halsizlik, ciltte ve ağızda kuruluk gibi bulguların görülmesi halinde beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Öktem, "Bu belirtileri tespit ettiğimiz zaman en yakın sağlık kuruluşuna veya hekimimize başvurmalı, gerekli tahlil ve muayeneleri yaptırmalıyız. Bebeğin beslenmesini doğru şekilde düzenleyerek bu sorunların önüne geçebiliriz" diye konuştu.