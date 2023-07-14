Yer yemez "davul gibi" şişiriyor! Bu besini yemeden 4 saat önce mutlaka bunu yapın...

FASULYE

Fasulyenin gaz yaptığı gerçeği yüzyıllardır biliniyor. Gaza, karın ağrısına ve şişkinliğe neden olan fasulyenin bunu yapmasının sebebi; fermente olabilen lifler olan oligosakkaritler içermesi. Midede veya bağırsağın üst kısmında sindirilmedikleri ve iyi bakteriler tarafından fermente edildikleri bağırsakları doğru yol aldıkları için aslında bağırsak için faydalıdırlar. Bu işlem sırasında gaz oluşur. Bu nedenle, fasulye, oldukça faydalı olsa da, rahatsızlığa neden olabilir. Fakat bu durum, fasulyeden uzak durmanız gerektiği anlamına gelmez.