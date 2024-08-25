Yeşil çaydan bile 3 kat daha etkili! Meğer en zengin antioksidan kaynağı oymuş...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren; narın folik asit, potasyum, fosfor, demir, C vitamini ve lif bakımından oldukça yüksek içeriklere sahip olduğunu söyleyerek, narın bu etkisinin hücre yenilenmesini uyararak, vücut direncini yükselttiğini ve bağışıklığı güçlendirdiğini belirtti.





İSTER PEKMEZİNİ İSTER ÇAYINI TÜKETİN

100 gram narın, yetişkin bir kişinin günlük ihtiyacı olan C vitamini dozunun yaklaşık yüzde 16'sını tek başına karşıladığını söyleyen Eren, "Narın birden fazla tüketim şekli bulunuyor. Genel olarak taze haliyle tercih edilse de ek olarak pekmez haline getirilerek, ekşi sosu yapılarak, meyve suyu ve sirke gibi farklı formlara dönüştürülerek, içecek gruplarına ferahlatıcı bir aroma olarak eklenerek ya da çay haline getirilerek de tüketilebilir. Nar çayı; ezilmiş nar taneleri, kurutulmuş nar çiçekleri veya nar suyu konsantresinin sıcak suya eklenmesi ile kolayca demlenebilir" diye konuştu.