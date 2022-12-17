Yılda 5 milyon kişinin ölümüne yol açıyor! Antibiyotiği yarıda keserseniz...





"HER ANTİBİYOTİK FARKLI BAKTERİYE ETKİ GÖSTERİR"

Şu anda piyasada birçok çeşit antibiyotik bulunduğunu belirten Dr. Demir, antibiyotiklerin damardan, ağızdan, cilde krem veya merhem olarak veya damla olarak göze veya kulağa uygulanabildikleri için farklı formülasyonlara sahip olduğunu, her bir antibiyotik sınıfının farklı bakteri türleri üzerinde etki gösterdiği için birbirinin yerine kullanılamayacağını anlattı. Antibiyotiklerin kontrolsüz-reçetesiz kullanıldığında kendi başlarına sağlığımızı tehdit edebileceği gibi kan sulandırıcı, nöbet ilaçları, antidepresanlar, doğum kontrol hapları, bitkisel ilaçlar veya alkollü içecekler gibi diğer ilaçlarla birlikte alındığında etkileşime girerek enfeksiyon dışında daha büyük sağlık sorunları, yan etkiler ortaya çıkarabileceğini de sözlerine ekledi. Bu yan etkilerin, mide rahatsızlığı veya cilt döküntüleri gibi hafif belirtilerden ciddi alerjik reaksiyonlar, böbrek-karaciğer hasarı gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit eden durumlara kadar değişebileceğini ifade etti.