Yıllara meydan okumak için bu 7 kuralı uygulayın! Yaşlanmaya adeta karşı koyuyor...

Sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmenin temeli gerekli önlemleri almaktan geçiyor. Sağlıklı yaşlanmada dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde sıralayan Prof. Dr. Sevgi Aras, çeşitli uyarılarda bulundu. Yaşlanmayla birlikte ihmal edilen bazı durumların, yaşam kalitesini düşürebileceğinin altını çizdi.

İHA Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:50 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde sağlıklı yaşlanmayı destekleyen unsurları maddeler halinde sıraladı. Prof. Dr. Aras, "Sağlıklı yaşlanma sürecine daha genç yaşlardan hatta çocukluk çağından itibaren dikkat edilmesi gerekmektedir. 'Başarılı yaşlanma', yaşlılık sürecini hastalık olsa dahi başkalarına bağımlı olmadan kendi kendine sürdürebilme yeteneğidir. 'Aktif yaşlanma' ise yaşlı bireyin sosyal, çalışma ve üretim ile ilgili alanlarda katılımcı olması ile ilgili süreçtir. Sağlıklı yaşlanmada ilk kural zararlı fiziksel etmenlerden uzak kalmaktır. Bunlar arasında ses, hava kirliliği, elektromanyetik dalgalar ve zararlı güneş ışınları olabilir" dedi.



Prof. Dr. Sevgi Aras, sağlıklı yaşamın püf noktalarını şöyle sıraladı:

GÖRME VE DUYMA

"Yaşlılar için görmenin ve duymanın optimal olması çok önemlidir. Görsel ve işitsel duyu organlarımız sayesinde dış dünya ile bağlantımızı kurarız. Yaşlı birey düzenli olarak göz muayenesi olmalıdır. Katarakt, göz tansiyonu, uzak görme, akın görme problemi, sarı nokta hastalığı ve şeker hastalıkları varsa bunlarla ilgili göz muayenelerini olmaları gerekmektedir. Görmede yaşanacak sıkıntı, özellikle düşme konularında yaşlı bireyleri sıkıntıya sokabilir. İşitmenin hafıza üzerine etkileri mevcuttur. İşitme bozukluğu olanlarda hafıza problemlerinin daha fazla olduğu ispatlanmıştır. Düzenli olarak işitme testleri ve denge testleri yaptırılmalıdır."