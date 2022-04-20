Yıllarca hayatını cehenneme çevirmişti! Cilt hastalığının çözümünün bulunduğu yere inanamayacaksınız

Tüm bu çabalara rağmen cildinde düzelme yaşamayan Hayward, cildinde ortaya çıkan her alevlenme sürecinde dışarıdan çıkmayı bırakıyor, toplantılarını iptal ediyor ve hatta görüntülü aramalarda kamerayı bile açmıyordu. Bu nedenle sosyal ve iş hayatı da büyük oranda riske giren genç adam, bununla ilgili birçok sorun yaşamaya devam etti.

Yüzünde yanma hissiyle başlayan bu etki, saatler içinde yanaklarında ve bununda büyük kırmızı lekeler oluşuyor ve şiddetli döküntülere dönüşüyordu. İlk dönemlerde hiçbir sebebi yokmuş gibi görünse de akşamları dışarı çıkmayı bıraktı, güneş kremi sürmeyi düzenli hale getirdi. Hatta peynir, süt gibi birçok besinden de vazgeçti.

"BİRÇOK TEŞHİS KOYULDU"

Daha sonra bir dematolog tarafından koyulan "rosacea" teşhisi konulduğunda bu süreçle başa çıkabilmesi birkaç farklı krem kullandı. Bu sayede sorunlarının çözüleceğini düşünen Hayward, kafeini de bırakarak bu kızarıklıklardan kurtulacağını düşünse de tahmin ettiği gibi olmadı. Ardından seboreik dermatit teşhisi koyulduğunda buna göre de tedavi uygulandı. Kafeinsiz beslenme, antibiyotik kremler, özel şampuanlar… Birçok tedaviye rağmen durum kötüleşerek ilerlemeye devam etti.

Pandeminin ilk dönemlerinde yaşanan karantina süresince cildinin daha iyileştiğini fark etti. Fakat karantina hafiflediğinde ve dışarı çıkmaya başladığında yeniden cildinin oldukça kötüleştiğini anlayan Hayward, iş için ofise döndüğünde çok daha kötü bir cilt yapısıyla karşılaştı.

Daha sonra yapılan bir alerji testinin ardından iki farklı şeye alerjisi olduğu tespit edildi.

Metilizotiazolinon

2-brom-2-nitropropan -1,3-diol

Bu iki kimyasala yoğun miktarda alerjisi olduğunu öğrenen Hayward, yüzünü etkileyen şeyin bunlar olup olmadığını anlamaya çalıştı. Bu iki kimyasala sahip olan tüm ürünleri evinden kaldırdı. Ev içerisinde cildinin büyük oranda düzeldiğini fark etmesinin ardından ofise döndüğünde ilk saatler içerisinde birden yeniden cildinde büyük oranda yanma hissetti.