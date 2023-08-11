Yiyenin 100 yaşını gördüğü besin! Doktorlar uzun ömrün sırrını verdi: "Her gün yiyen hastalık nedir bilmiyor"

Yapılan araştırmalar; insan ömrü süresinin maksimum 115 yıl olduğunu gösteriyor. Ancak her 10 bin kişiden sadece birinin 125 yaşına kadar yaşamana şansının bulunduğu da araştırmacıların verileri arasında yerini alıyor..
Albert Einstein Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Jan Vijg yaptığı bir araştırma sonucunda, "Elde edilen veriler, insan yaşamının sınırına yaklaştığımızı gösteriyor. İnsanın maksimum yaşam süresi yaklaşık 115 yıl. Bu süreyi aşmak neredeyse imkansız. Bir insanın 125 yaşını aşması çok küçük bir ihtimal" açıklamasında bulunarak insan ömrüne dair önemli veriler sundu.
Tüm bunlara rağmen dünyada insan ömrü doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 72. Cinsiyetlere dayalı olarak ise; ömrü süresinde beklenti; erkeklerde 70, kadınlarda ise 75 yaş olarak listeleniyor. Bu nedenle hem sağlıklı hem de kaliteli bir ömre adım atmak için öncelikle nasıl beslendiğiniz, en önemli faktörlerden biri. İşte ömrü uzatan o besinler…
AVOKADO
Avokado, içeriğindeki doymamış yağ asitleri sayesinde kolesterol seviyelerini dengeler. Bu sayede kalp-damar sorunlarına karşı kendinizi korumanızı sağlar ve dünyadaki en büyük ölüm sebeplerinden biri olan kalp hastalıklarına karşı uzun yıllar boyunca adeta kalkan görevi görür. Ayrıca içeriğinde bulunan thiamine (B1), riboflavin (B2), and niacin (B3) gibi vitamin ve mineraller sayesinde, doğal bir enerji kaynağı sağlayarak yaşamınız boyunca aradığınız enerjiye de destek olur.
BALIK
Yağlı balıklar, iltihaplanmayı azalttığı ve potansiyel olarak kalp hastalığı, kanser ve artrit riskini azalttığı gösterilen omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Üstelik oldukça zengin protein kaynakları olması sayesinde vücudunuzun ihtiyacı olan desteği sağlar. Bu sayede birçok kronik hastalık riskine karşı da kendinizi korumayı sağlayarak ömür süresini uzatır.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Yeşil yapraklı sebzeler; birbirinden farklı vitamin ve minerallerin kaynağı olmasının yanı sıra ihtiyaç duyduğunuz lifi de sağlayarak vücudunuzu birçok yönden destekler. Örneğin; brokoli yoğun bir C ve E vitamini desteği sağlayarak kemik ve cilt sağlığını korurken, aynı zamanda yaşlanmaya karşı kalkan oluşturur. Ispanak ise; içeriğindeki yoğun potasyum sayesinde kalp-damar sağlığında koruyucu etkiler sunar. Bu ve benzeri birçok yeşil yapraklı sebzeyi menülerinize dahil etmek, ömrünüzü uzatmak için en iyi adımlardan biridir.
BİTTER ÇİKOLATA
Araştırmalar, bitter çikolatanın kalbe iyi geldiğini ve ömrü uzatabileceğini öne sürüyor. Harvard mezunlarına dayanan araştırma, çikolata yiyenlerin, yemeyenlere oranla; bir yıl kadar daha uzun yaşadığını gösterdi. Ayda bir ila üç bar yiyenler, yüzde 36 daha düşük erken ölüm riski ile en iyi sonucu aldılar. Bu etkinin ardındaki sebep ise; bitter çikolatadaki antioksidanların olabileceği düşünülüyor.
KAHVE
Yeni ve büyük bir araştırmaya göre, günde sekiz fincana kadar kahve içen insanlar, içmeyenlere kıyasla erken ölüm riskini biraz azaltabilir. Ve kahvenin kafeinli veya kafeinsiz, demlenmiş veya hazır olması fark etmez. Beslenme uzmanı Edward Giovannucci, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu, 2 Temmuz 2018 tarihli bir WBUR makalesinde bu verileri sundu.
Çalışma, yaklaşık yarım milyon İngilizden alınan verileri analiz etti ve 10 yıllık çalışma süresi boyunca insanlar ne kadar çok kahve içerse, ölme risklerinin o kadar düşük olduğunu buldu. Günde sekiz veya daha fazla fincan içmek, hiç kahve içmemeye kıyasla %14 daha düşük riskle ilişkilendirildi. Fakat kahve tüketim oranıyla ilişkili olarak sağlığınızın el vermesinin büyük önemi bulunuyor. Bu nedenle kendiniz için doğru kahve miktarından emin olmak için mutlaka doktorunuza danışın. Aksi takdirde yoğun kafein alımının yan etkileriyle karşılaşabilirsiniz.
YUMURTA
Yapılan çalışmalarda yumurta proteinlerinin, iki ana işlevi açıklandı. İlk olarak; yumurta; kas kütlesini geliştirir ve egzersiz sırasında tüketildiklerinde kas güçlendirici ve yorgunluk önleyici etkilere sahiptirler. İkinci olarak ise; visseral yağı(iç organ yağlanması) azaltarak ve serum kolesterol seviyelerini düşürerek lipid metabolizmasını geliştirebilirler. Bu nedenle yumurta tüketimi, fiziksel zayıflığın ve metabolik sendromun önlenmesine katkıda bulunabilir.
YABAN MERSİNİ
İki farklı yaşlanma modelinde, yaban mersininin artık ömrü uzattığı gösterildi. Yaban mersini, DNA hasarıyla savaşan ve beyin hücrelerinde yaşa bağlı hasarı yavaşlatan spesifik flavonoid molekülleri içerir.
Bilim insanları, çeşitli bileşiklerin uzun ömürlülük faydalarını incelerken, genellikle yaşlanmanın laboratuvar modeli olarak meyve sineklerini kullanırlar. Araştırmacıların keşfettiği şey, meyve sineklerinin yabanmersini özü içeren düzenli bir diyetle beslendiklerinde %10 daha uzun yaşadıklarıydı.Meyve sinekleri sadece daha uzun yaşamakla kalmadı, aynı zamanda gelişmiş fiziksel aktivite seviyeleri de gösterdiler. Bu gelişmeler, hem oksidan strese toleransın artmasından hem de bazı önemli genlerin ifade edilme şeklindeki faydalı değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
DOMATES
Domates, çok miktarda A ve C vitamini içerir. Bu vitaminlerin ve beta-karotenin kandaki zararlı serbest radikalleri nötralize etmek için antioksidanlar işlev gösterirler. Bu işlev, insan ömrünü uzatmak için önemli bir etki sağlayabilir.
Kan dolaşımındaki serbest radikaller hücre hasarına yol açabileceği için tehlikelidir. Unutmayın, yediğiniz domates ne kadar kırmızıysa, o kadar çok beta-karoten içerir. Ayrıca yemek pişirmenin C vitaminini yok ettiğini de unutmamak gerekir, bu nedenle bu faydalar için domatesin çiğ olarak yenmesi gerekir.
YOĞURT
Düzenli yoğurt tüketimi bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve vücudumuzu çeşitli enfeksiyonlara karşı korur. Yoğurt, gastrointestinal enfeksiyonlara, soğuk algınlığı, grip ve hatta kanser gibi solunum sorunlarına karşı etkili bir şekilde savaşır. Yoğurtta bulunan magnezyum, selenyum ve çinko da bağışıklığı artırır. Bu sayede günlük yaşamda ihtiyaç duyulan yüksek bağışıklık sistemini destekleyerek ömrü uzatabilir.