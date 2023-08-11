Yiyenin 100 yaşını gördüğü besin! Doktorlar uzun ömrün sırrını verdi: "Her gün yiyen hastalık nedir bilmiyor"

BİTTER ÇİKOLATA Araştırmalar, bitter çikolatanın kalbe iyi geldiğini ve ömrü uzatabileceğini öne sürüyor. Harvard mezunlarına dayanan araştırma, çikolata yiyenlerin, yemeyenlere oranla; bir yıl kadar daha uzun yaşadığını gösterdi. Ayda bir ila üç bar yiyenler, yüzde 36 daha düşük erken ölüm riski ile en iyi sonucu aldılar. Bu etkinin ardındaki sebep ise; bitter çikolatadaki antioksidanların olabileceği düşünülüyor.

KAHVE Yeni ve büyük bir araştırmaya göre, günde sekiz fincana kadar kahve içen insanlar, içmeyenlere kıyasla erken ölüm riskini biraz azaltabilir. Ve kahvenin kafeinli veya kafeinsiz, demlenmiş veya hazır olması fark etmez. Beslenme uzmanı Edward Giovannucci, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu, 2 Temmuz 2018 tarihli bir WBUR makalesinde bu verileri sundu.