Yiyenin yüzüne renk geliyor! Kansızlık sorununu bitiren demir deposu...

Demirin asıl işlevi; kan hücrelerinin bir parçası olarak vücudun her yerine oksijen taşıyan demir, günlük 8-18 mg aralığında alınması gerekir. Alımınızı günlük kaybedilen miktarı telafi edemeyecek kadar düşükse eksiklik meydana gelebilir. Fakat vücudunuzun emdiği demir miktarı kısmen ne kadar depoladığınıza bağlıdır.

Demir eksikliği anemiye neden olabilir ve yorgunluk gibi semptomlara yol açabilir. Demir açısından zengin gıdalar tüketmeyen adet gören kadınlar özellikle yüksek demir eksikliği riski altındadır. Bu nedenle doğru düzeyde demir içeren besinler tüketmek, büyük önem taşıyor. İşte o besinler...

ISPANAK

Ispanak sağlık açısından pek çok fayda sağlar ancak kalorisi çok azdır. Yaklaşık 100 gram çiğ ıspanak, 2,7 mg demir veya günlük ihtiyacınızın %15'ini içerir. Bu durum, çok iyi emilmeyen, HEM içermeyen demir olmasına rağmen ıspanak, C vitamini açısından da zengindir. Bu önemlidir, çünkü C vitamini, demir emilimini önemli ölçüde artırır.

Ispanak aynı zamanda karotenoid adı verilen antioksidanlar açısından da zengindir; bu antioksidanlar kanser riskinizi azaltabilir, iltihaplanmayı azaltabilir ve gözlerinizi hastalıklardan koruyabilir. Ispanak ve diğer yapraklı yeşillikleri yağla tüketmek vücudunuzun karotenoidleri emmesine yardımcı olur, bu nedenle ıspanağınızla birlikte zeytinyağı gibi sağlıklı bir yağ ile birlikte tüketmeniz çok daha iyi etkiler ortaya çıkarır.