Yiyenin yüzüne renk geliyor! Kansızlık sorununu bitiren demir deposu...

KIRMIZI ET

Kırmızı et doyurucu ve besleyicidir.100 gram kıyma porsiyonu 2,7 mg demir içerir, bu da günlük ihtiyacınızın %15'idir. Et ayrıca protein, çinko, selenyum ve çeşitli B vitaminleri açısından da zengindir. Araştırmacılar, düzenli olarak et, kümes hayvanları ve balık tüketen kişilerde demir eksikliği olasılığının daha düşük olabileceğini öne sürdü. Kırmızı et muhtemelen en kolay erişilebilen hayvansal demir kaynağıdır ve anemiye yatkın insanlar için önemli bir gıdadır.