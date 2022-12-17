Yoğurtla karıştırıp yiyen doktor yüzü görmüyor! Üstelik mevsiminde yediğinizde binbir derde deva

Hurma, içlerinde zengin sağlık yararları bulunan lezzetli, egzotik meyvelerdir. Bu besin sadece tatlı ve lezzetli bir ikramdan daha fazlasıdır; göz sağlığını iyileştirme, yaşlanma belirtilerini azaltma, sindirimi iyileştirme, bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi sağlığa birçok yararı vardır. Ayrıca, iltihaplanmayı azaltmaya ve vücuttaki kan dolaşımını artırmaya yardımcı olabilirler.
C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN
Cennet hurması, her biri önemli sağlık yararları sağlayan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir. Örneğin, C vitamini bağışıklık sistemini desteklemeye ve kalp hastalığına karşı korumaya yardımcı olur.
Cennet hurması ayrıca, karbonhidratların sindirimini yavaşlatan ve kan şekerindeki ani yükselmeleri önleyen çözünür diyet lif bakımından da yüksektir.
KOLESTEROLÜ İYİLEŞTİRİYOR
Hurma, atardamarlarınızı temiz tutar ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da ateroskleroz arterlerin sertleşmesi ve daralması anlamına gelir.
Yapılan bir çalışma da, antiaterosklerotik bir diyetin parçası olan diyet lifi, antioksidanlar ve mineraller açısından besin değeri yüksek bir hurma olduğu açıklandı. Bu hurma yüksek kolesterolü önemli derecede iyileştirdiği ortaya çıktı.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR
Hurma, gözlerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilir. Bir porsiyonu, görme için önemli olan günlük, A vitamini alımının yarısından fazlasını içerir . Ayrıca hurma kabuğu, göz hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olduğu bilinen lutein açısından oldukça zengindir.
KANSERLİ HÜCRELERİ YOK EDİYOR
Bu lezzetli küçük meyve, vücudunuzun serbest radikallerle savaşma, genel sağlığı iyileştirme ve birçok hastalığa karşı koruma yeteneğini muhtemelen artırabilen antioksidan ve kanser önleyici maddelerle doludur.
Serbest radikaller, sağlıklı hücreleri kanserli hücrelere dönüştürebilen ve çeşitli organ sistemlerine zarar verebilen hücresel metabolizmanın yan ürünleridir.
Korean Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma da, hurma yaprağı özlerinin mide kanseri hücreleri üzerindeki antikanser etkisini araştırdı. Cennet hurması yaprağı özlerinin güçlü bir antikanser potansiyeli ortaya çıkardığı sonucuna varmıştır.
YOĞURTLA KARIŞTIRIP YİYİN
Kür gibi uygulandığında cennet hurması ve yoğurt karışımı adeta binbir derde deva oluyor. Metabolizmayı coşturan bu ikiliyi mutlaka birlikte tüketmenizde fayda var. Sindirim sistemini destekleyen bu karışım su dengesini düzenler ve kalp damar hastalıklarına oldukça iyi geliyor.