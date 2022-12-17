Yoğurtla karıştırıp yiyen doktor yüzü görmüyor! Üstelik mevsiminde yediğinizde binbir derde deva

Hurma, içlerinde zengin sağlık yararları bulunan lezzetli, egzotik meyvelerdir. Bu besin sadece tatlı ve lezzetli bir ikramdan daha fazlasıdır; göz sağlığını iyileştirme, yaşlanma belirtilerini azaltma, sindirimi iyileştirme, bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi sağlığa birçok yararı vardır. Ayrıca, iltihaplanmayı azaltmaya ve vücuttaki kan dolaşımını artırmaya yardımcı olabilirler.