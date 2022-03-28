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YÖK'ten öğrencilere mesaj: Bağımlılıkla mücadelede önemli adım

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre alkol bağımlılığı, alkolün yinelenen bir biçimde veya sürekli kullanımından kaynaklanan kullanım bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Alkol riskli kullanımı, dünya nüfusunun sağlığı konusunda önde gelen risk faktörlerinden biridir ve birçok hastalığa yol açmaktadır, toplumlar üzerinde sosyal ve ekonomik açıdan pek çok yük oluşturmaktadır. Alkol bağımlılığı, çoğu zaman farklı psikolojik veya bedensel sorunlarla birlikte görülmektedir.

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Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:44
YÖK’TEN ÖĞRENCİLERE MESAJ: BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM

Değerli öğrenciler,

Yetişkinlik dönemi, alkole başlama açısından kritik bir dönemdir. Yetişkinlik döneminde düşünme, planlama, karar alma becerilerinden ve sosyal/duygusal gelişimden sorumlu beyin devrelerinin hızlı bir şekilde değişmeye devam ettiği görülmektedir. Alkol kullanımı, bu gelişimsel değişimler üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Dünya Sağlık Örgütüne göre yakın zamanda; dünyada yaklaşık 3 milyon ölümün, alkolün zararlı kullanımından kaynaklandığı ve bu ölüm oranının, tüm ölümlerin yüzde 5.3'ünü temsil ettiği tahmin edilmektedir. Ayrıca alkolün zararlı kullanımının 200'den fazla sağlık sorunuyla ilişkili olduğu, sadece yüksek düzeylerde alkol alımı değil, düşük ve orta düzeyde alkol alımının da kalp hastalıkları ve felç, karaciğer sirozu ve bazı kanser türlerinin gelişimi açısından önemli bir risk faktörü olduğu tespit edilmiştir.

Bu bağlamda aşağıda bağlantı adresi verilen sitede siz değerli öğrencilerimize katkıda bulunacağı düşünülen bilgiler yer almaktadır.

Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir eğitim yılı geçirmeniz temennisi ile…

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