Yorgun hissetmenize rağmen uyuyamıyorsanız sebebi bu olabilir!

SİRKADİYEN RİTİM NEDEN BOZULUR

Gece karanlık - sabah aydınlık saatleri, kişinin kendi biyolojik saati, genetik farklılıklar, fiziksel aktiviteler, çalışma saatleri, sosyal yaşam ve diğer çevresel faktörler gibi birçok unsurun bu ritmi etkilediğine işaret eden Prof. Dr. Salepçi, kişisel nedenlere bağlı etkenlerle ilgili şunları anlattı:

"Genetik farklılıklar nedeniyle sirkadiyen sistemin ışığa verdiği tepkilerin farklı olması gecikmiş uyku-uyanıklık veya erken uyku-uyanıklık ritmine yol açabilir. Bununla birlikte ilerleyen yaş da sirkadiyen ritim bozukluklarının artmasındaki faktörlerden biridir. İleri yaşlarda düzensiz uyku-uyanıklık, demans ve nörolojik bozuklukların ortaya çıkması sirkadiyen ritimin bozulmasında rol oynar. Görme özürlülerin 1/3'ü normal sirkadiyen ritme sahipken geri kalan 2/3'ünde 24 saatlik ritim erkene veya geçe kayar."