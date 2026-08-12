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Yorgunluğunuz bir türlü geçmiyorsa dikkat! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Günlük yaşamın yoğunluğu içinde sıkça göz ardı edilen yorgunluk, bazen vücudun verdiği önemli bir sinyal olabilir. Özellikle yeterli dinlenmeye rağmen geçmeyen ve günlük aktiviteleri zorlaştıran halsizliklerin altında kansızlık, tiroid hastalıkları, vitamin eksiklikleri veya diyabet gibi çeşitli sağlık sorunları yatabiliyor.

İHA Giriş Tarihi: 12.08.2026 13:36 PAYLAŞ ABONE OL

Günlük yaşamda sık karşılaşılan şikayetlerden biri olan yorgunluğun birçok farklı nedeni olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, özellikle dinlenmeye rağmen geçmeyen ve yaşam kalitesini etkileyen halsizliklerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.



"YORGUNLUK BAZI HASTALIKLARIN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR"

Sürekli yorgunluğun vücudun verdiği önemli bir sinyal olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, "Yorgunluk her zaman yoğun çalışma veya uykusuzlukla açıklanamaz. Kansızlık, tiroid hastalıkları, vitamin ve mineral eksiklikleri, diyabet, enfeksiyonlar, uyku bozuklukları ve bazı kronik hastalıklar uzun süren halsizliğe neden olabilir" dedi.

Özellikle kişinin günlük alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen ortaya çıkan sürekli yorgunlukların araştırılması gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, erken değerlendirmenin altta yatan nedenlerin belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.