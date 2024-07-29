Yorgunluk sandığınız o durumun belirtisi olabilir! Her yaşı ayrı etkiliyor...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rüştü Vural, anemi yani kansızlığın, alyuvar sayısının veya hemoglobin içeriğinin azalması olduğunu belirterek, bunun 3 nedeninin olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Vural, bu nedenleri şöyle sıraladı: "Kan kaybı, alyuvar (Eritrosit), yapım bozukluğu, alyuvarların yıkımında artma."



Anemi düşünülen bir hastada, ilk olarak, söz konusu olan hastalığın gerçekten bulunup bulunmadığını tespit etmek gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Vural, "Bunun için kan testleri yapmamız gerekir. Aneminin hangi tipte olduğunu bulmak esastır. Zira nedeni bulmak için alyuvarların büyük mü küçük mü olduğunun ve içlerindeki hemoglobin miktarının bilinmesine ihtiyaç vardır" dedi.