Yorgunluk sandığınız o durumun belirtisi olabilir! Her yaşı ayrı etkiliyor...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rüştü Vural, anemi yani kansızlığın, alyuvar sayısının veya hemoglobin içeriğinin azalması olduğunu belirterek, bunun 3 nedeninin olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Vural, bu nedenleri şöyle sıraladı: "Kan kaybı, alyuvar (Eritrosit), yapım bozukluğu, alyuvarların yıkımında artma."
Anemi düşünülen bir hastada, ilk olarak, söz konusu olan hastalığın gerçekten bulunup bulunmadığını tespit etmek gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Vural, "Bunun için kan testleri yapmamız gerekir. Aneminin hangi tipte olduğunu bulmak esastır. Zira nedeni bulmak için alyuvarların büyük mü küçük mü olduğunun ve içlerindeki hemoglobin miktarının bilinmesine ihtiyaç vardır" dedi.
KANSIZLIĞIN BELİRTİLERİ
Uzm. Dr. Vural, kansızlığın belirtilerini ise şöyle sıraladı:
GEBELİKTE ANEMİ
Uzm. Dr. Vural, bebeğin demir ihtiyacını anneden karşıladığını belirterek, "Demir eksikliği annede çok belirgin olduğunda, bebeğin büyüme ve gelişmesi de olumsuz etkilenecektir. Çoğul gebeliklerde demir eksikliği daha sık görüldüğünden özellikle dikkat edilmelidir. Gebelikte karşımıza çıkan anemilerin yüzde 90'ı demir eksikliğine bağlıdır. Bunun dışında folat, B12 eksikliğinde, nadiren çinko gibi eser elementlerin eksikliğinde, talasemi de (Akdeniz anemisi) görülebilir. Bu durumların birbirinden ayrımı klinik ve laboratuvar muayeneleri ile yapılabilir" diye konuştu.
ERİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ
Erişkinlerde demir eksikliğinin ise daha çok kronik kan kaybına bağlı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Vural, "Başlıca kronik kanama nedenleri mide ülseri, mide fıtığı, yemek borusu varisi, kalın bağırsak polipleri, kolit, basur, kanamalı bağırsak parazitleri, idrar yolu kanamaları, sürekli aspirin kullanımına bağlı kanamalar ve akciğerden olan kanamalardır (kan tükürme). Bu nedenle anemisi olan erişkinlerde, bu sistemler detaylı kontrol edilmelidir" dedi.
DEMİR İLACINI SÜTLÜ GIDALARLA BİRLİKTE ALMAYIN
Uzm. Dr. Vural, kansızlık yaşayan hastalara şu beslenme önerilerinde bulundu:
KANSIZLIĞIN YOL AÇTIĞI SORUNLAR
Kansızlığın tedavisi yapılmadığında ya da geciktirildiğinde önemli sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen Uzm. Dr. Vural, bunları şöyle sıraladı:
GEBELERDE